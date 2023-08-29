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ЦАМТО

Оборонные расходы Польши с 2015 года выросли в 3,5 раза

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Руководство Польши на презентации южнокорейских танков К2 и гаубиц К9.
Руководство Польши на презентации южнокорейских танков К2 и гаубиц К9.
Источник изображения: flickr.com/ministerstwoobronynarodowej

ЦАМТО, 28 августа. Оборонные расходы Польши с 2015 года, когда к власти пришла партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, выросли более чем в 3,5 раза – до 137,18 млрд. злотых (около 34 млрд. долл. по текущему курсу).

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр - член совета министров республики Польша Михал Дворчик.

"Расходы на армию: 2015 год – 37,5 млрд. злотых, 2023 год – 137,18 млрд. злотых", – уточнил М.Дворчик.

Также он сообщил, что численность армии за время правления PiS выросла почти в два раза – до 175 тыс.

По его словам, "количество солдат в армии Польши: 2015 год – 95 тыс., 2023 год – 175 тыс.".

В последнее время Польша заключила крупные контракты на закупку вооружения и военной техники как у польских производителей, так и у поставщиков из США и Южной Кореи. Среди прочего, в больших количествах закупаются авиация, артиллерия, танки.

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Страны
Польша
США
Южная Корея
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