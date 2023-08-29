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ЦАМТО

Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи

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Президент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё.
Источник изображения: EPA-EFE/Anders Wiklund

ЦАМТО, 28 августа. Финляндия отправит дополнительную военную технику в качестве помощи Украине. Президент страны принял решение по данному вопросу 25 августа по предложению правительства.

Это уже 18-й пакет военной техники, которую Финляндия поставляет на Украину. По расчетам, замена вооружений и военной техники, переданной в рамках данного пакета, обойдется Финляндии в 94 млн. евро. Общая стоимость всех переданных Украине Финляндией на данный момент пакетов военной помощи составляет около 1,3 млрд. евро.

Традиционно в целях обеспечения надежной доставки техники к месту назначения, МО Финляндии не раскрывает подробности о составе пакета помощи, способе и сроках его доставки.

Отмечается, что при принятии решения о дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и возможности ВС Финляндии.

Как сообщал ЦАМТО, власти Финляндии оказывают военную помощь Украине с февраля 2022 года. В ее состав, в частности, вошли БТР XA-185 с колесной формулой 6x6, три бронированные машины разминирования "Леопард 2R", артиллерийские системы, 23-мм зенитные установки, противотанковые гранатометы М72, 12,7-мм пулеметы, 5,65-мм штурмовые винтовки, противотанковые гранатометы, различные боеприпасы, бронежилеты, композитные шлемы, медицинское оборудование, рационы питания и т.д.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Финляндия
Продукция
Leopard-2
M72 LAW
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