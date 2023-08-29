Китай показал два варианта модернизации истребителя Су-27

Источник изображения: topwar.ru
НОАК на Южном театре провела учения по нанесению морского удара и воздушному бою с участием недавно усовершенствованных истребителей, действующих с неназванного островного аэродрома.
- пояснил майор из авиабригады.
Как указывается в издании Global Times, 4 истребителя, взлетев с островного аэродрома, сформировали две группы и скрытно перемещались в назначенный район, двигаясь над водной поверхностью. При приближении к морским целям они резко сбросили скорость, набрали высоту и нанесли удары, после чего вступили в воздушный учебный бой.
Отмечается, что на кадрах с маневров показаны два типа истребителя J-11B разных модификаций: один в старой конфигурации с носовой частью в черной окраске, а другой в новой с серым носом.
Источник изображения: topwar.ru
- говорится в издании Zona Militar.
Изначально истребитель J-11 собирался из российских комплектующих для Су-27. В 2006 году была представлена собственная модернизация самолета, получившая обозначение J-11B. Вариант J-11BG, который должен быть снаряжен РЛС с АФАР, является дальнейшей эволюцией машины.