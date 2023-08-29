Китай показал два варианта модернизации истребителя Су-27

Источник изображения: topwar.ru

НОАК на Южном театре провела учения по нанесению морского удара и воздушному бою с участием недавно усовершенствованных истребителей, действующих с неназванного островного аэродрома.

Особенностью этих маневров была характерная для островов обстановка: быстро меняющаяся погода, опасности, исходящие от птиц, и отсутствие контрольных ориентиров во время полета над морем

- пояснил майор из авиабригады.

Как указывается в издании Global Times, 4 истребителя, взлетев с островного аэродрома, сформировали две группы и скрытно перемещались в назначенный район, двигаясь над водной поверхностью. При приближении к морским целям они резко сбросили скорость, набрали высоту и нанесли удары, после чего вступили в воздушный учебный бой.

Отмечается, что на кадрах с маневров показаны два типа истребителя J-11B разных модификаций: один в старой конфигурации с носовой частью в черной окраске, а другой в новой с серым носом.

Источник изображения: topwar.ru

Последний будет иметь радар с АФАР, что предполагает улучшение возможностей обнаружения и атаки китайского истребителя, созданного путем модернизации Су-27. Новая РЛС будет совместима с ракетами класса «воздух-воздух» PL-10 (малой дистанции полета) и PL-15 (дальнобойные)

- говорится в издании Zona Militar.

Изначально истребитель J-11 собирался из российских комплектующих для Су-27. В 2006 году была представлена собственная модернизация самолета, получившая обозначение J-11B. Вариант J-11BG, который должен быть снаряжен РЛС с АФАР, является дальнейшей эволюцией машины.