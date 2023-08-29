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ТАСС

Еврокомиссар заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания конфликта

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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Источник изображения: Monasse Thierry/ ANDBZ/ ABACA via Reuters Connect

Тьерри Бретон отметил, что в противном случае это будет означать вступление в конфликт всех стран альянса

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока идет конфликт.

"До тех пор пока конфликт продолжается на территории Европы, Украина не может стать членом НАТО. Потому что в противном случае в силу ст. 5 Североатлантического договора это будет означать вступление в конфликт всех стран альянса", - сказал Бретон в эфире французского телеканала LCI. 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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