Sikorsky получила крупный заказ на поставку вертолетов CH-53K "Кинг Сталлион" ВС США и Израиля

ЦАМТО, 28 августа. Командование ВМС США заключило с Sikorsky Aircraft (подразделение Lockheed Martin) контракт на поставку 35 дополнительных тяжелых транспортных вертолетов CH-53K "Кинг Сталлион".

Это крупнейший на сегодняшний день единовременный заказ вертолетов данного типа.

Стоимость контракта составляет 2,77 млрд. долл. Соглашение предусматривает поставку 12 вертолетов CH-53K "Кинг Сталлион" 7-й партии (Lot 7) и 15 вертолетов 8-й партии (Lot 8) для КМП США, а также 8 вертолетов для ВС Израиля, запасных частей, обеспечение сопутствующей поддержки.

Компания Sikorsky начнет поставку заказанной техники в 2026 году и завершит в декабре 2027 года. Работы будут выполняться на предприятиях в Стрэдфорде (шт.Коннектикут, 41,96%), Уичито (шт.Канзас, 11,18%), Солт-Лейк-Сити (шт.Юта, 6,97%), Бриджпорте (шт.Западная Вирджиния, 2,72%), Редмонде (шт.Вашингтон, 2,03%), Кенте (шт.Вашингтон (1,81%), Квебеке (Канада, 1,63%), Кудахи (шт.Висконсин, 1,53%), Кенте (Великобритания, 1,16%), Виндзор-Локс (шт.Коннектикут, 1,10%), Риме (шт.Нью-Йорк, 1,06%) и других производственных площадках.

Как заявлено, этот контракт значительно приближает Sikorsky и ВМС США к заключению долгосрочного соглашения на поставку Корпусу морской пехоты в общей сложности до 200 вертолетов.

Как сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью 3,5 млрд. долл., предусматривающий реализацию фазы разработки и демонстрации вертолета CH-53K, КМП США подписал с компанией Sikorsky 5 апреля 2006 года. В августе 2017 года командование ВМС США заключило с Lockheed Martin контракт стоимостью 303,974 млн. долл. на поставку первых двух вертолетов CH-53K "Кинг Сталлион" в рамках этапа начального мелкосерийного производства (LRIP). Первый CH-53K был передан КМП США для оценки различных аспектов обслуживания в мае 2018 года.

Всего в рамках программы КМП США планирует получить 200 серийных вертолетов CH-53K. Их ориентировочная стоимость составляет 25 млрд. долл.

О начальной готовности к боевому применению CH-53K КМП США объявил в апреле 2022 года. Полной готовности к боевому применению планируется достичь в 2029 ф.г.

В декабре 2022 года было одобрено полносерийное производство CH-53K "Кинг Сталлион". Ожидается, что в ближайшие годы темп производства вертолетов увеличится до 24 ед. в год.

По состоянию на февраль 2023 года, общее количество переданных КМП США вертолетов CH-53K составляло 7 ед. На текущий момент единственным покупателем CH-53K, помимо КМП США, являются ВС Израиля. В декабре 2021 года МО Израиля подписало письмо с предложением о покупке для ВВС страны 12 вертолетов CH-53K. Стоимость заказа оценивается в 2 млрд. долл. Соглашение включает опцион на поставку шести дополнительных "Кинг Сталлион". Первые поставки вертолетов запланированы на 2025 год. В феврале 2022 года с Sikorsky Aircraft был заключен твердый контракт на поставку первых 4 вертолетов. Теперь заказаны все 12 машин.

Как заявлено, CH-53K – это "интеллектуальный" вертолет, разработанный в соответствии со стандартами XXI века и обеспечивающий повышенную безопасность и живучесть. Особенностью машины является полнофункциональная цифровая электродистанционная система управления полетом (FCS). CH-53K обеспечивает доставку в заданный район до 30 морских пехотинцев с полной экипировкой, может нести внешнюю нагрузку массой 27000 фунтов на расстояние более 110 морских миль. По грузоподъемности CH-53K превосходит все другие вертолеты Министерства обороны США и является единственным тяжелым вертолетом, производство которого будет продолжаться до 2032 года и далее.