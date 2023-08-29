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ЦАМТО

На Украине наладили выпуск макетов военной техники ВСУ

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Ринат Ахметов
Ринат Ахметов.
Источник изображения: politrussia.com

ЦАМТО, 28 августа. Группа "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова наладила выпуск макетов военной техники для ВСУ, предназначенных для введения в заблуждение российских войск на ТВД, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Группа "Метинвест" Рината Ахметова наладила производство инженерных конструкций, полностью повторяющих внешний вид радиолокационных станций и артиллерийских орудий... "Метинвест" передал ВСУ уже более 250 таких макетов", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

По словам операционного директора группы "Метивест" Александра Мироненко, компания получила запрос от ВСУ на изготовление таких макетов в 2022 году. Отмечается, что эскизные проекты в точности воспроизводят все тонкости оборудования и с виду они ничем не отличаются от реальной боевой техники.

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Страны
Украина
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