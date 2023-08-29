ВСУ получили первую партию 122-мм боеприпасов от ООО "Украинская бронетехника"

ЦАМТО, 28 августа. ВСУ получили на вооружение первую партию в количестве нескольких тысяч ед. 122-мм боеприпасов, которые производятся Украиной совместно с одним из холдингов Восточной Европы, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на компанию "Украинская бронетехника".

"ООО "Украинская бронетехника" сообщает о доставке на Украину первой партии из нескольких тысяч 122-мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов, производимых в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов Восточной Европы", – говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсетях.

Отмечается, что артиллерийские выстрелы калибром 122 мм предназначены для артиллерийских систем Д-30 и 2С1 "Гвоздика". Компоненты изготавливают в нескольких странах Европы, добавили в компании.