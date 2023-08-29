Войти
ЦАМТО

ВСУ получили первую партию 122-мм боеприпасов от ООО "Украинская бронетехника"

340
0
0
Американские военные тренируются стрелять из советской пушки Д-30
Американские военные тренируются стрелять из советской пушки Д-30.
Источник изображения: © Фото : US Army

ЦАМТО, 28 августа. ВСУ получили на вооружение первую партию в количестве нескольких тысяч ед. 122-мм боеприпасов, которые производятся Украиной совместно с одним из холдингов Восточной Европы, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на компанию "Украинская бронетехника".

"ООО "Украинская бронетехника" сообщает о доставке на Украину первой партии из нескольких тысяч 122-мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов, производимых в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов Восточной Европы", – говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсетях.

Отмечается, что артиллерийские выстрелы калибром 122 мм предназначены для артиллерийских систем Д-30 и 2С1 "Гвоздика". Компоненты изготавливают в нескольких странах Европы, добавили в компании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Гвоздика
Похожие новости
14.04.2023
Советское наследство Киеву помогло мало
12.04.2022
Успеют ли британские 155-мм САУ AS-90 принять участие в битве за Донбасс
04.03.2019
Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов
21.12.2018
Ракетный зонт: "Стрела-10" надежно защитит Донбасс от авиации ВСУ
24.08.2016
Дети Северной войны
31.07.2012
В 2011 году структура украинского экспорта вооружений по сравнению с 2010 годом практически не изменилась – «Коммерсант-Украина»
12.02.2008
Град РСЗО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 09:15
  • 6
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 29.08 09:10
  • 1
Источник рассказал о преимуществах российского снаряда "Краснополь"
  • 29.08 09:05
  • 54769
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.08 08:54
  • 24
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 29.08 08:48
  • 1
Первый полет импортозамещенного SSJ-NEW состоится в ближайшие несколько недель
  • 29.08 06:28
  • 1
Военный раскрыл подробности о мешающих контрнаступлению ВСУ планирующих бомбах
  • 29.08 05:35
  • 48
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 28.08 19:39
  • 44
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 28.08 18:35
  • 1
Космический эксперт поддержал идею о повторении миссии на южный полюс Луны
  • 28.08 18:33
  • 1
РКЦ «Прогресс» предложил запустить 32 МКА ОВН
  • 28.08 16:12
  • 3
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 28.08 15:09
  • 1
Работа индийской миссии "Чандраян-3" на Луне продолжается по плану
  • 28.08 15:05
  • 0
Стратегическое сотрудничество России и Беларуси: Обеспечение стабильности через военное партнерство
  • 28.08 14:24
  • 2
Рогозин сообщил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на Запорожье
  • 28.08 13:20
  • 9
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69