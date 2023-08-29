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ЦАМТО

Тегеран заявил о желании европейских стран приобрести иранские беспилотники

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БПЛА "Шахид-136"
БПЛА "Шахид-136".
Источник изображения: YouTube

ЦАМТО, 28 августа. Ряд европейских стран сделали запросы военному ведомству Ирана по вопросу приобретения иранских БЛА. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил официальный представитель Минобороны Исламской республики Реза Тэлаиник.

"К настоящему моменту желающих получить наши дроны стало намного больше. Мы получили даже несколько запросов от стран Запада, в частности стран Европы. Пока эти страны не желают раскрывать себя", – приводит агентство Tasnim слова Р.Тэлаиника.

В связи с заявлением Р.Тэлаиника агентство напоминает, что страны Европы и США неоднократно требовали от Тегерана прекратить поставки российской стороне вооружений, в частности БЛА, которые якобы использует Москва в конфликте с Киевом.

МИД Исламской республики называл безосновательными обвинения Ирана западными странами в якобы имеющем место применении ВС России иранских беспилотников в украинском конфликте.

По словам главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, в ходе переговоров с главой МИД Украины была достигнута договоренность о встрече военных двух стран для предъявления доказательств применения БЛА Ирана на Украине, однако украинская сторона так и не предоставила авторитетных документов по данному вопросу.

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