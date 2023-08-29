Разработанный для российских военных новый разведывательный беспилотник «Сарыч-2» вышел на этап госиспытаний

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В России продолжается разработка беспилотников, новый разведывательный дрон с названием "Сарыч-2" представила компания "Робоавиа", базирующаяся в Крыму. Беспилотник уже прошел предварительные испытания и вышел на этап государственных. Об этом сообщили в компании.

Представленный беспилотник "Сарыч-2" выполнен по схеме "летающее крыло", при взлетной массе в 14 кг имеет размах крыла 3,1 метра. Дрон способен подниматься на высоту 5 км, при этом скорость полета составляет 108 км/час. Двигатель электрический, аккумулятора хватает на работу в течение 2,5 часа в реальной боевой обстановке, хотя в условиях полигона и практически пустой дрон продержался в воздухе 4 часа и 22 минуты.

"Сарыч-2" имеет камеру и тепловизор, а также бортовой компьютер, самостоятельно обрабатывающий поступающую информацию. Кроме того, он на него установлена защита от систем РЭБ и специальный алгоритм, позволяющий вернуться на базу при потере связи.

Наша разработка оснащается видеокамерой и тепловизором – имеет 60-кратное увеличение в HD-формате и бортовой компьютер, установленный на БЛА. С помощью машинного зрения "Сарыч" может обнаружить технику противника на расстоянии до 2,5 километров. Также бортовой компьютер сам её отслеживает и высчитывает её координаты, значительно облегчая работу оператора беспилотника

- приводит РИА Новости слова представителя компании.

Предварительные испытания БПЛА "Сарыч-2" прошли на Черноморском флоте, но беспилотник предназначен для действий на суше. На данный момент он проходит госиспытания, небольшие партии уже отправлены в зону СВО, они поступили на вооружение подразделений, сформированных в Крыму.