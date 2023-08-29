На Украине заявили о намерении начать полеты на F-16 весной

Министр обороны Резников: Киев может начать использовать F-16 весной 2024 года

Украинские военные начнут использовать истребители F-16 б с весны 2024 года, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Его слова 28 августа приводит газета Bild.

«Я бы сказал, это может произойти весной следующего года, потому что мы начали курсы повышения квалификации для наших пилотов, инженеров и техников. Необходимо подготовить инфраструктуру для самолетов на Украине. Вероятно, это займет не менее шести месяцев. Может быть, чуть дольше», — сказал Резников в интервью Паулю Ронцхаймеру в его подкасте Ronzheimer.

Резников добавил, что ожидает от применения западных истребителей многого: самолеты должны стать символом «серьезного переломного момента». Он уверен, что на поле боя ситуация тут же изменится, стоит поднять F-16 в небо.

«Самолеты F-16 стали частью противовоздушной обороны. Мы можем укрепить наши возможности в небе, чтобы защитить воздушное пространство, наши города. Это уже было бы большим прорывом для нас», — отметил глава минобороны Украины.

25 августа и.о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что летчиков ВСУ будут готовить к работе на истребителях F-16 от шести до восьми месяцев. По ее словам, первая группа летчиков, обучение которой стартовало в этом месяце в Дании, сможет работать на F-16 не раньше февраля 2024 года.

24 августа пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер назвал передачу Киеву современных западных истребителей F-16 вопросом «месяцев, а не недель». Он также отметил, что на данном этапе Украина не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.

Ранее в тот день США анонсировали обучение украинских летчиков пилотированию F-16 в октябре. Представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что в сентябре военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут обучать английскому языку. Спустя месяц начнутся их тренировки по управлению самолетом.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.