В России разработали радиоэлектронный комплекс «Тритон» для защиты бронетехники от FPV-дронов

Источник изображения: topwar.ru

В России разработан комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов, система уже прошла предварительные испытания в зоне спецоперации и показала прекрасные результаты. Об этом рассказал гендиректор компании "Лаборатория противодействия промышленному шпионажу" Денис Осломенко.

Разработанный компанией комплекс, получивший название "Тритон", представляет собой набор модулей подавления и антенну, устанавливаемые на бронетехнику. Комплекс подавляет частоты управления FPV-дронами, в базовом варианте он работает в четырех диапазонах: 868, 915, 1200 и 2400 МГц. На сегодняшний день "Тритон" уже испытан в боевых условиях, в зоне СВО он показал свою эффективность. В дальнейшем компания планирует провести совместные испытания с производителями бронетехники.

Это испытанное решение, но еще одни испытания предстоят в конце августа - начале сентября на бронетехнике совместно с производителями. Будут выданы рекомендации по конструктивному исполнению. Первые испытания в зоне СВО были успешными, теперь необходимо получить информацию от заказчиков о том, какие им необходимы частоты и конструктивное исполнение

- приводит ТАСС слова главы компании.

Источник изображения: topwar.ru

Модули комплекса размещаются на бронетехнике, причем их конфигурацию можно менять, а также добавлять новые. Запитывается он от бортовой сети бронетехники, возможен вариант с работой от аккумуляторов. Управляется с выносного пульта. Может применяться и на пикапах и квадроциклах, в этом варианте комплекс устанавливают в пластиковый кейс.

"Тритон" представляет собой набор модулей подавления и антенну, устанавливающиеся на бронетехнику, причем конфигурацию комплекса можно оперативно изменять, добавляя модули для подавления новых частот, которые противник начинает использовать для управления FPV-дронами

- добавили в компании.