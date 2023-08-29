В России разработали радиоэлектронный комплекс «Тритон» для защиты бронетехники от FPV-дронов

Источник изображения: topwar.ru
В России разработан комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов, система уже прошла предварительные испытания в зоне спецоперации и показала прекрасные результаты. Об этом рассказал гендиректор компании "Лаборатория противодействия промышленному шпионажу" Денис Осломенко.
Разработанный компанией комплекс, получивший название "Тритон", представляет собой набор модулей подавления и антенну, устанавливаемые на бронетехнику. Комплекс подавляет частоты управления FPV-дронами, в базовом варианте он работает в четырех диапазонах: 868, 915, 1200 и 2400 МГц. На сегодняшний день "Тритон" уже испытан в боевых условиях, в зоне СВО он показал свою эффективность. В дальнейшем компания планирует провести совместные испытания с производителями бронетехники.
- приводит ТАСС слова главы компании.
Источник изображения: topwar.ru
Модули комплекса размещаются на бронетехнике, причем их конфигурацию можно менять, а также добавлять новые. Запитывается он от бортовой сети бронетехники, возможен вариант с работой от аккумуляторов. Управляется с выносного пульта. Может применяться и на пикапах и квадроциклах, в этом варианте комплекс устанавливают в пластиковый кейс.
- добавили в компании.