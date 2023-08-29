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Военное обозрение

Источник сообщил о превосходстве российского управляемого снаряда «Краснополь» над американским M982 Exalibur

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Источник изображения: topwar.ru

Российский управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь" превосходит американский высокоточный боеприпас M982 Exalibur. Как заявил информированный источник, российский боеприпас гораздо точнее американского.

Применяемый российскими войсками "Краснополь" гораздо точнее американского M982 Exalibur, это показала статистика, набранная за время проведения спецоперации. У российского боеприпаса меньше круговое отклонение от цели, кроме того, "Краснополь" способен поражать движущиеся объекты, тогда как Exalibur только стационарные.

(...) "Краснополь" демонстрирует преимущество по круговому вероятному отклонению от цели по сравнению с американским M982 Exalibur. Нередки случаи, когда "Краснополь" поражает цели прямым попаданием, (...) для американского снаряда этот показатель существенно хуже

- приводит РИА Новости слова источника.

Американский высокоточный боеприпас наводится на цель с помощью инерциальной системы и коррекции траектории по спутниковым данным, тогда как "Краснополь" по отраженному от цели лазерному лучу. Ранее это требовало наличия в районе цели наводчика, сейчас с этим прекрасно справляются беспилотники. Эффективность связки артиллерии и БПЛА показала СВО.

В июле этого года появились сообщения, что российская артиллерия в зоне СВО получила новую версию управляемого снаряда "Краснополь" с увеличенной дальностью поражения. Снаряд имеет большую дальность стрельбы (26 км против 20 км у базовой версии), повышенное могущество, точность поражения малоразмерных целей (0,9 против 0,7), а также возможность применения в любое время суток, при сильном ветре и облачности.

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Страны
Россия
США
Продукция
M982 Excalibur
Краснополь
Проекты
БПЛА
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