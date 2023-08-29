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Известия.ru

3М выплатит $5,5 млрд потерявшим слух из-за бракованных беруш военным США

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Cfoto

Американская корпорация 3М предварительно согласилась выплатить компенсацию в размере $5,5 млрд за бракованные беруши для военных армии США. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщило агентство Bloomberg.

Речь идет об урегулировании более чем 300 тыс. исков в отношении холдинга 3M. Все они были поданы в связи с ухудшением или утратой слуха американскими военными после использования беруш этого производителя. По сведениям агентства, защитные вкладыши в уши недостаточно хорошо изолировали звуки выстрелов и взрывов, в результате чего слуховые системы военнослужащих были повреждены.

Как написало Bloomberg, выплаты будут производиться в течение пяти лет. Теперь договор предстоит подписать совету директоров корпорации.

При этом, по информации агентства, холдинг должен выплатить гораздо меньше, нежели предполагали сторонние эксперты. Так, Bloomberg Intelligence рассчитал сумму ответственности компании в $9,5 млрд, а аналитики компании Barclays оценили ее примерно в $8 млрд.

18 мая в Луганской Народной Республике (ЛНР) заявили, что на захваченном вооружении украинских боевиков, которое Киеву поставляли США, обнаружен брак. Так, гранатометы работают с перебоями, а батареи оказываются разряженными.

Позже, 18 июля, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предположил, что США отправляют на Украину некачественное вооружение, избавляясь таким образом от брака и списанной из-за старости техники.

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Страны
Россия
США
Украина
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