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Историк космонавтики оценил затраты на повторный запуск «Луна-25»

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Автоматическая станция "Луна-25"
Автоматическая станция "Луна-25".
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Затраты на повторное воспроизведение и запуск миссии «Луна-25» могут составить порядка 4-5 миллиардов рублей. Об этом заявил историк космонавтики Александр Железняков в беседе с РИА Новости.

Специалист подчеркнул, необходимо будет что-то подправить в свете работы над ошибками. Однако срок создания второй такой станции будет меньше, чем понадобилось для постройки «Луны-25». Железняков напомнил, что, по его расчетам, стоимость создания потерпевшей аварию «Луны-25» составила 12,6 миллиарда рублей.

19 августа российская АМС «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли.

Станция, запущенная 11 августа с комплекса площадки 1С космодрома Восточный на средней ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», должна была прилуниться в районе кратера Богуславский вблизи южного полюса Луны, вероятно, богатого залежами водяного льда, и провести там исследования свойств и состава полярного грунта, измерение его механических характеристик.

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Фрегат РБ
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