Китайские ресурсы: Индия развернула ЗРК С-400 на восточном «фронте»

Источник изображения: topwar.ru
В сеть выложены сделанные со спутника фотографии, на которых запечатлены развернутые в районе аэропорта Джорхат машины из состава зенитного комплекса С-400, приобретенного Индией у России.
- говорится на китайских ресурсах.
Источник изображения: topwar.ru
При этом отмечается, что РЛС 91Н6Е, похоже, размещена не на типовом шасси от МЗКТ, а на индийской автомобильной платформе.
Как указывается, развернутые в этой локации С-400 предназначены в основном для прикрытия дислоцированных на юге Тибета войск восточного «фронта»: 4-й общевойсковой армии, ракетной бригады, подразделения, вооруженного крылатыми ракетами BrahMos, и других сил. Помимо С-400 в этом районе находится еще и зенитно-ракетный полк, оснащенный ЗРК средней дальности MRSAM (местная модификация израильской ПВО наземного базирования Barak 8) 618-й отдельной бригады ПВО, которая была создана в феврале этого года.
Источник изображения: topwar.ru
На этом фоне, в Индии ожидают новой отгрузки C-400. Как сообщается в издании The Economic Times, на фоне ослабления проблем с оплатой Нью-Дели должен получить оставшиеся два дивизиона ЗРС к концу 2024 года в дополнение к трем, уже полученным.