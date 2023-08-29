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Военное обозрение

Китайские ресурсы: Индия развернула ЗРК С-400 на восточном «фронте»

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Источник изображения: topwar.ru

В сеть выложены сделанные со спутника фотографии, на которых запечатлены развернутые в районе аэропорта Джорхат машины из состава зенитного комплекса С-400, приобретенного Индией у России.

ЗРК замаскирован, но все же можно различить РЛС дальнего радиолокационного обнаружения 91Н6Е системы С-400 и поднятую вышку 40В6М, поддерживающая работу РЛС управления огнем 92Н6Е

- говорится на китайских ресурсах.

Источник изображения: topwar.ru

При этом отмечается, что РЛС 91Н6Е, похоже, размещена не на типовом шасси от МЗКТ, а на индийской автомобильной платформе.

Как указывается, развернутые в этой локации С-400 предназначены в основном для прикрытия дислоцированных на юге Тибета войск восточного «фронта»: 4-й общевойсковой армии, ракетной бригады, подразделения, вооруженного крылатыми ракетами BrahMos, и других сил. Помимо С-400 в этом районе находится еще и зенитно-ракетный полк, оснащенный ЗРК средней дальности MRSAM (местная модификация израильской ПВО наземного базирования Barak 8) 618-й отдельной бригады ПВО, которая была создана в феврале этого года.

Источник изображения: topwar.ru

На этом фоне, в Индии ожидают новой отгрузки C-400. Как сообщается в издании The Economic Times, на фоне ослабления проблем с оплатой Нью-Дели должен получить оставшиеся два дивизиона ЗРС к концу 2024 года в дополнение к трем, уже полученным.

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Индия
Китай
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
С-400 Триумф
Компании
МЗКТ
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