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Известия.ru

В Японии сообщили о повышенном интересе мировых производителей оружия

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Chris Jung

Nikkei Asia: западные компании ВПК переносят производства в Японию

Мировые компании по производству вооружения планируют перенести свою деятельность в Японию. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщило японское издание Nikkei Asia.

«Крупнейшие оборонные подрядчики по всему миру перемещают свои азиатские операционные мощности в Японию, поскольку Токио готовится резко увеличить расходы на оборону перед лицом ухудшающейся ситуации с безопасностью в Восточной Азии», — сообщили в издании.

По информации Nikkei Asia, британская BAE Systems планирует перенос в Японию отдела надзора по операциям, который ранее базировался в Малайзии. Компания играет ключевую роль в Глобальной программе боевой авиации (GCAP), созданной Японией, Великобританией и Италией для совместной разработки реактивного истребителя нового поколения.

Также известно, что свою штаб-квартиру из Сингапура в Японию уже перенесла американская корпорация Lockheed Martin, а крупный американский производитель в сфере аэрокосмической и оборонной промышленности L3Harris Technologies открыл там дочернюю компанию. По заявлению вице-президента подразделения Дэниела Зута, компания будет работать над беспилотными летательными аппаратами и электрическими боевыми устройствами.

Кроме того, на территорию Японии планирует перенести часть своей производительной мощности французская компания Thales: организация уже договорилась с японской Mitsubishi о совместной работе над производством миноискателей нового поколения.

«Ведущие оборонные подрядчики всего мира уделяют пристальное внимание программе укрепления обороны Японии. Оборонный бюджет страны на 2023–2027 финансовый год составляет ¥43 трлн ($294,21 млрд), что в 1,5 раза больше, чем предыдущий пятилетний план», — отмечается в материале.

Ранее, 21 августа, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль рассказал о совместных военных учениях Южной Кореи, Японии и США. По его словам, этот тройственный союз необходим, чтобы сдерживать напряженную обстановку на фоне наращивания военной мощи Северной Кореей.

До этого, 16 июля, Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Эти действия должны были быть ответом на запуск КНДР баллистической ракеты «Хвасон-18». Запуски ракет КНДР вынуждают Южную Корею и Японию опасаться за свою безопасность и объединяться с сильными союзниками ради гарантий безопасности.

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Thales
Проекты
Военные учения
Истребитель 5 поколения
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