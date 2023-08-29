Источник рассказал о преимуществах российского снаряда "Краснополь"

Российский "Краснополь" показывает лучшую точность, чем американский Exalibur

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российский управляемый артиллерийский снаряд (УАС) "Краснополь", согласно набранной статистике, показывает в зоне спецоперации лучшую точность, чем американский УАС M982 Exalibur, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Собранная на данный момент статистика применения американских и российских управляемых артиллерийских снарядов в рамках проведения спецоперации показывает, что "Краснополь" демонстрирует преимущество по круговому вероятному отклонению от цели по сравнению с американским M982 Exalibur. Нередки случаи, когда "Краснополь" поражает цели прямым попаданием, что называется "в колышек", то есть попадает в центр цели, для американского снаряда этот показатель существенно хуже", — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что другое преимущество "Краснополя" — возможность поражать движущиеся объекты, на что M982 Exalibur не способен из-за реализованного в его конструкции метода наведения, который позволяет поражать только стационарные объекты. Exalibur наводится за счет инерциальной системы и коррекции траектории по спутниковым данным. "Краснополь" наводится на отраженное от цели лазерное пятно, которое формируется лазерным дальномером-целеуказателем.

Как пояснил источник, "ранее применяемый в "Краснополе" метод наведения считался одним из его слабых мест, так как требовал наличия в районе цели наземных групп артиллерийских наводчиков, однако сегодня для наведения на цель в комплексе с "Краснополем" используется БПЛА, оснащенный дальномером-целеуказателем, и эта проблема полностью снята".

Он добавил, что российский разведывательно-огневой контур — гаубица с УАС "Краснополь" и БПЛА-наводчик — демонстрирует высокую эффективность при поражении украинских военных объектов и техники, в том числе находящейся в движении.

"Краснополь" разработан в холдинге "Высокоточные комплексы". Недавно в войска начались поставки модернизированных версий боеприпаса.