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РИА Новости

Черноморский флот может получить новый дрон "Сарыч-2"

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Корабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

"Робоавиа": Черноморский флот может получить новый дрон-летающее крыло "Сарыч-2"

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Черноморский флот (ЧФ) России может получить на вооружение новый разведывательный дрон "Сарыч-2", выполненный по схеме "летающее крыло", беспилотник уже прошёл апробацию на ЧФ, сообщил РИА Новости руководитель московского представительства предприятия-разработчика данного БЛА "Робоавиа" (Крым, Симферополь) Валентин Киселев.

"Сейчас наш разведывательный беспилотник "Сарыч-2" проходит госиспытания, отдельно апробацию мы прошли на Черноморском флоте. Кроме того, партии этих дронов были закуплены по спецзаказу и в некоторые подразделения, финансируемые правительством Крыма", — рассказал он.

Говоря о технических особенностях машины, собеседник агентства пояснил, что "Сарыч" оснащен электродвигателем, выполнен по схеме "летающее крыло". Взлётная масса беспилотника – 14 килограммов, размах крыла – 3,1 метра, максимальная высота полёта 5 километров, скорость до 108 км/ч.

"Наша разработка оснащается видеокамерой и тепловизором – имеет 60-кратное увеличение в HD-формате и бортовой компьютер, установленный на БЛА. С помощью машинного зрения "Сарыч" может обнаружить технику противника на расстоянии до 2,5 километров. Также бортовой компьютер сам её отслеживает и высчитывает её координаты, значительно облегчая работу оператора беспилотника", - сказал Киселёв.

Представитель компании-разработчика подчеркнул, что "Сарыч" имеет защиту от систем радиоэлектронной борьбы, спутников, в нем также заложены алгоритмы, благодаря которым БЛА может вернуться на базу даже в случае полной потери связи.

"Максимальное время полёта, показанное на испытаниях – 4 часа 22 минуты, правда, тогда "Сарыч" летал фактически пустой, в идеальных условиях полигона. В реальной боевой обстановке при ветре и воздействии противника этот дрон сможет летать где-то в течение 2,5 часов", — добавил собеседник агентства.

Ранее Киселев сообщал РИА Новости о другой перспективной разработке "Робоавиа" - создаваемом в интересах Сухопутных войск РФ ударном дроне "Сюрприз", способном нести две мины калибра 82 миллиметра.

Данный БЛА выполнен в виде квадрокоптера, который может складываться и перевозиться в рюкзаке. Масса коптера составляет 24 килограмма, аппарат может поднять максимальную полезную нагрузку в семь килограммов.

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