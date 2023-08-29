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ТАСС

Министр обороны Украины допустил начало использования Киевом F-16 весной 2024 года

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Источник изображения: AP Photo/ Burhan Ozbilici

Алексей Резников считает, что задействование истребителей станет переломным моментом в конфликте

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников полагает, что обещанные Западом истребители F-16 впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной следующего года.

"Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, поскольку мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников", - заявил Резников газете Bild. При этом он добавил, что необходимо подготовить инфраструктуру для самолетов на Украине. "Вероятно, это займет по крайней мере шесть месяцев, может быть, чуть дольше", - констатировал министр.

В то же время Резников выступил с утверждением, что использование истребителей F-16 станет "серьезным переломным моментом" в конфликте. На сегодняшний день, как пишет Bild, превосходство в воздухе принадлежит России. По словам главы Минобороны Украины, ситуация изменится с поставкой истребителей F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Украине. Дания также заявила о готовности передать Киеву 19 истребителей F-16, из них 6 поступят на Украину до начала следующего года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Как ранее заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, подготовка к участию в боевых действиях украинских эскадрилий F-16 может занять до пяти лет. При этом, по его словам, передача Западом самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. 

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Страны
Дания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
F-35
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