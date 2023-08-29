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ТАСС

В ЦПК начали поступать первые заявки на отбор в отряд космонавтов

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

На рассмотрении находятся 12 пакетов документов, сообщили в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) начал получать первые пакеты документов от желающих пройти отбор в отряд космонавтов. Об этом сообщил ТАСС начальник ЦПК Максим Харламов.

"Двенадцать сформированных пакетов документов находятся у нас на рассмотрении. Есть еще [пакеты документов], где надо что-то доделывать", - сказал Харламов.

С документами работает комиссия. По словам начальника ЦПК, документов от участников отбора на фильм "Вызов" не поступало. "Для нас там новые люди", - пояснил он, не уточнив, есть ли среди них женщины.

10 июля Роскосмос объявил о начале четвертого открытого отбора в российский отряд космонавтов. В госкорпорации отметили, что заявления и копии документов претендентов принимаются до 30 октября. Участвовать в конкурсе может любой гражданин России, который соответствует необходимым требованиям, указанным на сайте госкорпорации.

Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина передаст в Роскосмос документы по результатам стартовавшего в понедельник открытого набора космонавтов в марте 2024 года. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
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