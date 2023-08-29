Кости из будущего: названо время появления суперкиборгов на Земле

Специалист-антрополог рассказала, когда люди станут наполовину компьютерами и смогут рожать «дизайнерских» детей

В течение ближайших 200 лет развитие технологий может привести к появлению организмов, у которых органы чувств будут заменены техническими устройствами. Такое существо, возможно, уже не будет человеком с биологической точки зрения. Об этом рассказала «Известиям» антрополог, спикер научно-популярного лектория «Открывай новое» Политехнического музея Елена Сударикова. Также специалист упомянула о глобальных вызовах, с которыми человечество столкнется в своем развитии. Это неконтролируемые эпидемии, генно-модифицированное потомство и освоение дальнего космоса. Об этом, а также о том, как проходят популярные в столице «Бранчи с ученым», — в материале «Известий».

«Железные люди»

Мозг человеческий, а все остальное — искусственное. Подобные люди могут появиться на Земле в перспективе ближайших двух столетий. Такой сценарий возможен, если сохранятся современные темпы научно-технического прогресса и тенденции в развитии глобального общества. Об этом «Известиям» рассказала антрополог, популяризатор науки, в прошлом старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Государственного Дарвиновского музея Елена Сударикова. Она стала гостем очередного лектория Политехнического музея «Открывай новое», который прошел 24 августа в Москве.

— С развитием техники мы становимся слабее. У нас плохие суставы из-за того, что мы мало двигаемся. У нас падает зрение из-за постоянной работы за компьютером. В целом в ходе усложнения нашей культуры мы теряем кучу важных физических свойств. Но мы научились их себе возвращать с помощью искусственных материалов, — объяснила специалист.

В качестве примера ученый привела хрусталики для глаза, зубные имплантаты, клапаны сердца, напечатанные на 3D-принтере, и многие другие устройства, которые в состоянии или заменить утраченный человеческий орган, или улучшить его функциональность.

Фото: Getty Images/Maskot Источник изображения: iz.ru

— В дальнейшем технологии будут развиваться. Естественно, это приведет к тому, что человек станет подобен кораблю Тесея, у которого заменили все мачты, палубу и доски… Но, если мы заменим всего человека и только мозг оставим прежним, это будет все еще человек или уже нет? — задала риторический вопрос антрополог.

Такой организм не сможет пользоваться рецепторами и получать информацию с помощью органов чувств. В результате мозг перейдет на цифровые механизмы, а это уже нельзя назвать человеческим мышлением, высказала свое мнение Елена Сударикова. При этом специалист считает процесс киборгизации позитивным.

— С точки зрения биологии важно, чтобы выживали люди с разными генотипами, так как непонятно, с какими проблемами человечеству придется столкнуться в будущем и какие формы в результате окажутся более выгодными. Многообразие дает людям шанс справиться с различными кризисами, — пояснила специалист.

При этом ученый отметила, что описанный сценарий не единственный, так как на развитие человечества влияет множество природных, экономических и политических факторов, которые просчитать заранее невозможно.

Глобальные вызовы

Одним из значимых факторов эволюции человечества, по мнению Елены Судариковой, может стать развитие генной инженерии. В результате уже в ближайшем будущем могут появиться дети с запрограммированными внешними признаками и чертами характера. В среде ученых они получили называние «дизайнерские» или «спроектированные».

— В генных модификациях есть проблемы. Они связаны с этическими вопросами. Но зато у семьи появляются гарантии безопасности в том, что родится здоровый ребенок с функциями, которые помогут ему быть успешным в том типе общества, к которому принадлежит его семья, — рассказала ученый.

Кадр из сериала «Воспитанные волками» Источник изображения: Фото: HBO Max

Размышляя о глобальных вызовах, Елена Сударикова отметила уязвимость человечества против инфекций. Они формируются в результате коллективного ослабления иммунитета и бесконтрольного употребления антибиотиков. В результате бактерии эволюционируют быстрее, чем появляются новые средства противодействия. Это происходит благодаря ослабленным человеческим организмам.

Например, когда у человека постоянно болит горло, он его лечит различными средствами. Приспосабливаясь к ним, микробы проходят несколько ступеней адаптации, и формируется неуязвимый суперштамм. Такие микроорганизмы могут вызвать эпидемии, которые человечество не сможет контролировать.

Кто полетит в дальний космос

Одним из факторов, который может спровоцировать появление нового вида человека, станет активное освоение людьми космического пространства, считает Елена Сударикова. Правда, для этого должны пройти тысячелетия.

— Если большая популяция землян окажется на другой планете, то только через тысячу-полторы лет будут заметны первые незначительные изменения. Через 50 тыс. лет изменения станут существенными. При этом виды все еще смогут свободно скрещиваться с оставшимися на Земле, — рассказала антрополог.

Она отметила, что взаимоотношения жителей Земли с будущими колониями при их правильном развитии могут быть очень хорошими. Похожий пример на нашей планете — это Индия, которая перенесла колонизацию достаточно хорошо и получила от нее много выгод. А сейчас индийская цивилизация сама запускает передовые космические миссии.

— Технические внедрения в человеческий организм не приведут к особенным перестройкам в нем, как не привело к этому появление, например, очков. Вместе с тем необходимо развивать биотехнологии. То есть, если не хватает руки, лучше не приделывать искусственную, а вырастить родную. Так же естественный глазной хрусталик лучше пластикового. На практике сделать это еще нельзя, но в теории мы уже близко подходим к таким возможностям, — высказал свою точку зрения «Известиям» еще один известный российский антрополог, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ Станислав Дробышевский.

Кадр из фильма «Прометей» Источник изображения: Фото: Brandywine Productions Ltd.

По его мнению, сначала биотехнологии можно будет применять в качестве лечения, а дальнейшем они также позволят производить усовершенствование человеческого организма.

— Если человечество сохранит текущие темпы развития, то в направлении развития технических устройств для «апгрейта» человеческого тела через 300 лет мы можем получить полных киборгов. Примерно тогда же научимся с использованием биотехнологий создавать ихтиандров — людей-рыб им подобных существ. В будущем мы будем выводить новые виды людей, способных существовать в нечеловеческих условиях. Они будут осваивать дальний космос, — подытожил антрополог.

При этом он отметил, что в большинстве стран мира развитие подобных технологий ограничено на уровне законодательства. Это продлится до тех пор, пока не будут решены этические вопросы.

На встречах лектория «Открывай новое», которые регулярно проводит Политехнический музей в формате «Бранчи с ученым», гости могут услышать, что ведущие эксперты говорят о самых актуальных научных проблемах современности, а также задать им свои вопросы.

— Просвещение, популяризация науки всегда были основными задачами Политехнического музея. Научно-популярный лекторий «Открывай новое», неформальные, открытые встречи с учеными — одна из современных форм решения этих задач, — прокомментировал встречу с ученым генеральный директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов.

По словам организаторов, Политехнический музей поддерживает и развивает самые разнообразным форматы взаимодействия ученых с людьми, которые интересуются наукой.

Андрей Коршунов