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Известия.ru

Индийский луноход передал на Землю первые данные о температуре Луны

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Источник изображения: Фото: ISRO

Лунная поверхность оказалась на порядок теплее, чем предполагалось ранее. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщило агентство Press Trust of India со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований (ISRO).

«Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали», — сказал по этому поводу сотрудник ISRO Би Дарукеш.

Данные о температуре на поверхности естественного спутника Земли передал индийский луноход «Прагьян», который был снабжен термодатчиками для исследовательских целей. Эксперимент проходил в рамках лунной миссии «Чандраян-3». Луноход измерял температуру в районе южного полюса спутника.

Ранее, 25 августа, ISRO показала кадры спуска лунохода «Прагьян» на поверхность Луны. В задачи устройства входит изучение поверхности спутника и сбор образцов лунного грунта. Экспедиция должна продлиться в течение 14 земных суток, составляющих один лунный день.


23 августа сообщалось, что «Чандраян-3» стала первой космической станцией на южном полюсе Луны. До индийского аппарата эта часть естественного спутника Земли еще не подвергалась тщательному изучению.

В тот же день американский бизнесмен и гендиректор компании SpaceX Илон Маск поздравил Индию с успешным началом лунной миссии.

Тогда же поздравил индийских ученых с успехом и «Роскосмос». В пресс-службе корпорации отметили, что изучение Луны имеет огромное значение для всего человечества. В частности, потому что спутник Земли может стать площадкой для исследований дальнего космоса.

Запуск с индийского космодрома ракеты-носителя с «Чандраян-3» состоялся 14 июля. 31 июля стало известно, что «Чандраян-3» успешно выведена на окололунную орбиту.

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Индия
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