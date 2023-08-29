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Военное обозрение

«Уроки украинского конфликта»: в испанской армии создают «бригаду будущего»

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Источник изображения: topwar.ru

На основе наблюдения за ходом боев в незалежной испанские стратеги сделали вывод о необходимости глубокого реформирования армейской структуры.

Уроком украинского конфликта стал вывод о том, что изменения на фронте происходят очень быстро

- считают в Минобороны Испании.

Чтобы подготовиться к возможным боям, на основе «бригады короля Альфонсо XIII» создается экспериментальное соединение, получившее обозначение «боевая бригада будущего». Она будет насчитывать около 3000 человек и 900 единиц техники, отвечать за фронт протяженностью около 100 км и состоять из ядра и 3 боевых групп GCBT (групповой боевой батальон).

В состав ядра войдут два маневренных малогабаритных взаимозаменяемых командных пункта, бронетанковые подразделения, саперы, МТО, связь, разведка и артиллерия (минометы с дальностью огня 7-10 км; гаубицы, бьющие на 50 км и более; РСЗО для ударов по площадным целям). Батальон GCBT будет насчитывать около 500 бойцов и 100 единиц техники и будет включать в свой состав 3 тактические подгруппы SGCBT и специализированные подразделения (огневой поддержки, передовых наводчиков JTAC, тяжелых минометов, инженеров, тяжелой пехоты, БПЛА).

Тактические подгруппы SGCBT [фактически роты] должны быть способны действовать автономно в течение 5-7 дней. Каждая из них будет состоять из чуть более 100 бойцов и 16 единиц техники и будет укомплектована 3 пехотными и 1 инженерным подразделениями [то есть взводами].

Экспериментальная бригада получит на оснащение самую современную матчасть – мобильные 81-мм минометы EIMOS от Expal на шасси БА VAMTAC ST5; 120-мм мобильные тяжелые минометы Alakran от NTGS на колесном ходу; бронеавтомобили 8х8 Dragon; гусеничные дроны Themis для перевозки грузов массой до 750 кг; радиооборудование от Elbit, работающее в диапазоне УВЧ; новые электростанции на основе метанольных батарей, оставляющих очень низкий акустический и тепловой след; перспективные средства РЭБ против БПЛА; новые шлемы Cobat и инновационные бронежилеты от FECSA; прицелы Romeo4T и оптику Juliet4 от Sig Sauer, используемых в штурмовых винтовках G36E и ручных пулеметах MG4 – оба калибра 5,56x45 мм; ПТРК Spike LR2 с дальностью огня 5,5 км; ПТРК BRICOM вместо TOW; высокоточные винтовки AXMC калибра .338 Lapua Magnum, которые получат широкое распространение и будут дополнены полуавтоматическим оружием калибра 7,62x51 мм; РПГ C90 от Instalaza и C100 от Alcotán; системы управления боем BMS.

Бригада короля Альфонсо XIII станет опорной для формирования соединений будущего

- сообщается в издании Defensa.

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Продукция
BGM-71 ТOW
Spike NLOS
Компании
NTGS
Проекты
БПЛА
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