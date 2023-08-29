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Военное обозрение

Основа для прогресса в сфере БПЛА: Иран показал национальные турбореактивные двигатели

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Tolou-13

В ходе празднования Дня оборонной промышленности Ирана было показано несколько национальных турбореактивных двигателей, производимых компанией Design and Manufacturing of Aircraft Engines (также известной как Turbine Engine Manufacturing – TEM). Их фотографии опубликованы на ресурсе Project Meshkat вместе с табличками, на которых запечатлены параметры двигателей.

Среди показанных двигателей значится Talayeh. Его максимальная тяга составляет 3,45 кН. Средняя температура его выхлопных газов (EGT) составляет 870 °С.

Еще один показанный двигатель Owj – бездымная копия GE J85. Его тяга составляет 1590 кгс. В версии с форсажем она возрастает, достигая 2270 кгс.

Двигатель Tolou-4, в свою очередь, является копией Microturbo TRI 60. Его тяга составляет 3,45 кН. EGT в 870 градусов по Цельсию идентично силовой установке Talayeh.

Дальнейшее развитие этого двигателя – Tolou -5. Его тяга составляет 4,2-4,4 кН. EGT осталась идентичной 870°С.

Габариты Tolou-10 существенно меньше. Его тяга составляет всего 1,1-1,2 кН. EGT достигает 820°С.

Его дальнейшая эволюция – версия Tolou-13. Тяга этого двигателя больше и составляет 1,3 кН. EGT достигает 870°С.

Кроме силовой установки Owj, способной поднять в воздух самолет, остальные двигатели предназначены для использования в малогабаритных средствах, таких как беспилотники и ракеты. Прогресс, достигнутый Ираном в сфере БПЛА, во многом основывается на приобретенных им компетенциях в области двигателестроения.

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Страны
Иран
Компании
Safran
Проекты
БПЛА
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