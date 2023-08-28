Названы возможные преемники Евгения Пригожина в "Группе Вагнера"

После катастрофы самолета Евгения Пригожина с Дмитрием Уткиным и Валерием Чекаловым на борту (если верить списку Росавиации) встал вопрос — кто может возглавить ЧВК «Вагнер». При условии, что сама частная военная компания в принципе сохранится, то есть если на то будет воля российских властей. Об этом мы поговорили с генералом ФСБ Александром Михайловым и военным экспертом, полковником Виктором Литовкиным.

Военные эксперты выразили уверенность в том, что группа «Вагнер» продолжит свое существование. Могут поменяться формат, руководство, даже название — суть останется.

Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов предположил, что «Вагнеру» будет подобрано новое руководство.

— «Вагнер» превратился в структуру, которая поддерживает правящие режимы во многих странах мира, в частности в Африке, — заявил Михайлов. — Традиции заложены. Действия этой ЧВК давно уже вышли на международный уровень.

Конечно, Пригожин был непререкаемым лидером, но с его уходом все, что он создал, останется.

Александр Михайлов нарисовал психологический портрет нового руководителя ЧВК. Это человек более прагматичный, менее авторитарный, но не менее авторитетный, чем Пригожин и Уткин.

Многие в связи с этим заговорили о человеке, имя которого назвал не кто-нибудь, а Владимир Путин на встрече с Пригожиным и «вагнерами» в Кремле, которая состоялась спустя считаные дни после мятежа 24 июня.

Человек этот Андрей Трошев, позывной «Седой» (второй слева на фото). Полковник полиции в отставке из СОБР ГУ МВД по Северо-Западу, артиллерист-десантник, ветеран Афганистана и Чечни. Трошев звание Героя России за взятие Пальмиры в 2016 году.

О «Седом» Путин упомянул не просто так. Его президент предложил в качестве нового командира для тех бойцов ЧВК, которые не пожелают вслед за Пригожиным «уйти в Белоруссию», подписать контракт с Минобороны или уехать домой. Позже в интервью Путин вспоминал, что сами бойцы в ответ на его идею кивали. Но встрял Пригожин: «Нет, ребята не согласны с таким решением», — передал слова мятежного бизнесмена президент.

Вместе с тем после мятежа в пригожинских каналах о Трошеве стали отзываться крайне нелицеприятно, поскольку он после попытки мятежа вышел из структуры ЧВК и теперь, если верить инсайдерам, целиком ориентирован на Минобороны. Эта информация нуждается в проверке.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин полагает, что все вопросы относительно «преемника Пригожина» будут решаться исключительно внутри самой ЧВК.

— Совет командиров «Вагнера» сам решит, кто будет возглавлять компанию дальше. Они не примут навязанных откуда бы то ни было решений, правил поведения и кандидатур, — считает военный эксперт.

По поводу авторитетов в ЧВК есть подсказка в виде фото 2017 года: Владимир Путин в окружении четверых командиров «Вагнера», получивших из его рук госнаграды.

Кроме Уткина-Вагнера и Трошева-Седого рядом с президентом стоит Александр Кузнецов. Командир 1-й разведывательно-штурмовой роты «Вагнера», выпускник Санкт-Петербургского высшего общевойскового командного дважды краснознаменного училища им. С.М.Кирова. В ЧВК пришел после колонии, куда попал в 2008 году по обвинению в похищении человека и грабеже.

Еще один награжденный — Андрей Богатов с позывным «Бродяга». В «Вагнере» долго командовал 4-й разведывательно-штурмовой ротой. Весной 2016 года был тяжело ранен под Пальмирой. Потерял левую руку, после чего был переведен на командование охраной сирийского газоперерабатывающего завода Хаян.

Сам Пригожин в последний год раскрыл имена нескольких авторитетных командиров Вагнера. Это, например, Герой России, ДНР и ЛНР Антон Елизаров с позывным «Лотос» — он командовал со стороны ЧВК операцией по освобождению Соледара.

— Группа «Вагнер», безусловно, выгодна России, — уверен Виктор Литовкин. — Это герои, которые заслужили уважение. Кроме того, на них можно списать зарубежные мероприятия «интимного» характера.

Ну, заключили они контракт с правительством той же Буркина-Фасо. Это же частная компания, они просто зарабатывают так деньги. А то, что именно они там делают для защиты Буркина-Фасо, — это уже их дело. Главное, что они зарабатывают деньги для себя, но в геополитических интересах России.

Сохранить структуру «Вагнера» эксперт считает важным и еще по одной причине. Есть риск, что оставшиеся без работы парни из «горячих точек» начнут зарабатывать деньги привычными для них методами, но уже совсем не в российских интересах. Этого нельзя допустить.

Генерал ФСБ Александр Михайлов также считает, что «Вагнер» должен сохраниться. В первую очередь чтобы продолжить выполнять задачи в Африке. Это очень важно на фоне формирования нового лица БРИКС.

Более того, эксперт уверен, что структуру «Вагнера» не следует делить на части: одному руководителю отдавать проект по обучению военных в Белоруссии, другому — Африку и так далее. Михайлов предположил, что «Вагнер» может сменить название. Но сам проект должен сохраниться в первозданном виде. Любое реформирование будет равносильно уничтожению.