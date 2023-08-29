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ТАСС

Зеленский заявил, что опасается вести бои на территории России

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Президент Украины отметил, что в этом случае есть риск, что страна точно останется одна

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается переносить боевые действия на территорию России, чтобы не остаться одному.

"Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни", - сказал он в ходе интервью в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос ведущей, допускает ли он перенесение боевых действий на территорию РФ.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию (СВО) на Украине. После министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что среди задач спецоперации - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз безопасности, которые исходят с территории этой страны. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские власти неоднократно отмечали, что цели РФ могут достигаться различными путями, но так как в случае с Украиной сейчас политико-дипломатические методы невозможны, приходится прибегать к проведению СВО. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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