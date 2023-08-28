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Техкульт

Система FORMIC использует рой роботов для перевозки тяжелых грузов

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Робот FORMIC

Немецкий стартап Transportsysteme, основанный выходцами из Технологического института Карлсруэ, разработал грузовую роботизированную платформу FORMIC. Ее особенность в том, что она использует принцип роя, чтобы формировать из отдельных роботов транспортную машину нужной грузоподъемности. При этом роботов не нужно собирать в некий единый механизм, они сохраняют автономность и могут быстро переключаться на новые задачи.

Каждый робот в составе FORMIC является шестиколесной грузовой платформой грузоподъемностью до 2,5 тонн. У него есть видеокамеры и чип радиосвязи для ориентации в пространстве и автономного перемещения. Робот снабжен небольшим домкратом, он подъезжает под груз, приподнимает его и транспортирует в указанное место.

Робот FORMIC

Робот FORMIC


Для перемещения тяжелого груза можно собрать вместе до 15 роботов, тогда они смогут перевезти 37,5 тонн. Роботы сами определят, как им разместиться под объектом, чтобы распределить нагрузку, как сохранять дистанцию и двигаться синхронно. Системой FORMIC управляет человек-оператор, но он отдает команды всей структуре, а порядок внутри роя поддерживают сами роботы. Запуск FORMIC в коммерческую эксплуатацию состоится до конца текущего года.

Александр Мартыненко

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Проекты
Робот
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