Войти
Газета.ru

Вызывающий «Грады», «Ураганы» и «Смерчи»

346
0
0
Источник изображения: РИА Новости

Как конструктор Ганичев создал «Град» и сделал РФ лидером в производстве РСЗО

25 августа исполнилось 105 лет со дня рождения основателя российской школы создания реактивных систем залпового огня конструктора Александра Ганичева. Благодаря его разработкам Россия до сих пор находится в числе лидеров в сфере разработки и серийного производства РСЗО. Какие из систем Ганичева находятся сейчас на вооружении многих стран мира и какое современное оружие стало потомком его изобретений - в материале "Газеты.ru".

Под руководством Александра Ганичева были созданы практически все реактивные системы залпового огня, которые и в настоящее время находятся на вооружении Ракетных войск и артиллерии российской армии.

За 25 лет, когда Александр Никитович находился в должности главного конструктора Тульского государственного научно-исследовательского института точного машиностроения Министерства машиностроения СССР № 147 (в настоящее время - акционерное общество научно-производственное объединение «Сплав» имени А. Н. Ганичева), при его самом непосредственном участии были разработаны и приняты на вооружение более 10 высокоэффективных РСЗО, среди которых «Град», «Прима», «Ураган», «Смерч» и реактивные снаряды к ним.

Перспективные научные идеи и конструкторские решения, выдвинутые и предложенные Александром Ганичевым, до настоящего времени позволяют России находиться в безусловных лидерах в области разработки и серийного производства РСЗО.

Перед НИИ № 147 руководством оборонной промышленности была поставлена задача модернизировать гильзовое производство и перейти с латунных гильз (которые использовались в Великую Отечественную войну) на стальные. Как известно, сталь - более прочный и, самое главное, относительно недорогой материал в сравнении с дефицитной латунью. Именно под эту задачу и был создан новый научно-исследовательский институт в Туле. Он стал первым в стране НИИ гильзовой промышленности.

Предприятие выполнило поставленную задачу. В НИИ №147 отработали технологию изготовления стальных артиллерийских гильз. Под руководством Александра Ганичева была создана теория проектирования гильз, разработаны специальные стали для их изготовления, изготовлены необходимое оборудование и оснастка для серийного производства этой продукции. В 1951 году за проделанную работу большая группа сотрудников предприятия (в том числе и Александр Ганичев) была удостоена Сталинской премии 2-й степени.

В 1950-х годах личные амбиции и невежество некоторых руководителей КПСС и оборонной промышленности государства нанесли огромный вред отечественной артиллерии. В те годы считалось, что артиллерия свое отжила. Руководство страны уверовало в универсальность ракетно-ядерного оружия и посчитало дальнейшее развитие ствольной артиллерии бесперспективным. Многие артиллерийские конструкторские бюро и предприятия были ликвидированы. Угроза нависла и над НИИ №147. В этих условиях Александру Ганичеву стоило больших трудов возродить идею РСЗО, в эффективность которых в то время мало кто верил, что по сути дела и спасло предприятие.

Александр Ганичев предложил новые подходы и оригинальные технические решения при конструировании неуправляемых реактивных снарядов, перспективные технологии производства ракетных двигателей и боевых частей. Вскоре появился и первый результат. Была создана реактивная система залпового огня с выдающимися по тем временам тактико-техническими характеристиками - легендарный «Град».

С 1963 года РСЗО «Град» (в состав которой входила боевая машина БМ-21) был принят на вооружение. За время серийного выпуска БМ-21 только в Советскую Армию было поставлено 6536 боевых машин этого типа. На экспорт было изготовлено еще не менее 646 машин. К 1995 году, уже после завершения серийного производства, более 2 тыс. боевых машин БМ-21 находились на вооружении 50 стран мира. Выпуском реактивных снарядов к БМ-21 также занималось АО «НПО «Сплав» имени А. Н. Ганичева», всего было выпущено более 3 млн различных реактивных снарядов.

Сегодня новая реактивная система залпового огня 9К51М «Торнадо-Г» - прямой потомок РСЗО «Град». У «Торнадо-Г" основное отличие от своего предшественника 9К51 «Град» заключается в более совершенной системе управления огнем со спутниковой навигацией и компьютером расчета баллистических показателей, что позволяет выполнять наведение на координаты цели в автоматическом режиме.

Источник изображения: Википедия


На рубеже 1970-1980-х годов Александр Ганичев участвует в разработке 122-мм реактивной системы залпового огня повышенного могущества 9К59 «Прима». В 1988 году 9К59 «Прима» была принята на вооружение и начато серийное производство этой системы, однако в начале 1990-х годов из-за распада СССР, тяжелого финансового положения России и прекращения закупок вооружения производство 9К59 «Прима» было остановлено.

Под общим руководством Александра Ганичева разработана РСЗО 9К57 «Ураган». Система была принята на вооружение в 1975 году. РСЗО «Ураган» состоит на вооружении более десяти стран мира.

Большое влияние Александр Ганичев оказал на подходы и идеи, заложенные в создание реактивной системы залпового огня «Смерч», которая до разработки в 1990 году Китаем РСЗО WS-1 была самой дальнобойной системой в мире. «Смерч» сегодня состоит на вооружении более 15 стран мира.

Александр Ганичев внес более чем значительный вклад и в разработку реактивных систем залпового огня для Военно-Морского Флота. Под его руководством, в частности, создавались:

- береговая 40-ствольная противодиверсионная реактивная система залпового огня калибра 122,4 мм БМ-21ПД «Дамба» для поражения надводных и подводных целей (с использованием серийной системы БМ-21 «Град»);

- реактивный комплекс противоторпедной защиты РБУ-12000 «Удав» («Удав-1, 1М) - бомбомет со стационарной наводящейся в двух плоскостях пусковой установкой, имеющей десять радиально размещенных стволов, предназначенных для уничтожения подводных лодок и атакующих торпед противника;

- противодиверсионный комплекс ДП-63 «Дождь» со 122-мм реактивными глубинными бомбами;

- ракетный противолодочный комплекс РПК-8 для защиты надводных кораблей от подводных лодок, а также для поражения идущих на корабль торпед и подводных диверсантов.

В 1976 году Александру Ганичеву (в возрасте 58 лет) за выдающийся вклад в создание образцов оружия была присуждена ученая степень доктора технических наук (без защиты кандидатской диссертации), а в 1980 году присвоено ученое звание профессора. Лично и в соавторстве Ганичев получил почти 400 авторских свидетельств на изобретение.

Ганичев умер 2 января 1983 года (в возрасте 64 лет) после третьего инфаркта и похоронен на Смоленском кладбище в городе Тула. В память о великом конструкторе в Туле на проспекте Ленина и на здании главного корпуса НПО «Сплав» установлены мемориальные доски с барельефом Александра Ганичева. 19 сентября 2013 года на территории Тульского государственного музея оружия на Аллее славы знаменитых оружейников был открыт бюст конструктора.


Михаил Ходаренок

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
9А52-2 Смерч
Град РСЗО
РБУ-6000
Торнадо-Г
Удав-1
Ураган РСЗО
Компании
Сплав НПО
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
ИТ
Ядерный щит
Похожие новости
02.04.2019
Оружие с мощью стихии. Чем конструктор Макаровец стал известен на весь мир
23.11.2018
Удар "Торнадо". Секреты самой мощной реактивной системы залпового огня России
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
09.03.2017
От "Катюши" до "Торнадо": как появились реактивные "боги войны"
26.01.2017
Достойные наследники «Катюши»
31.08.2016
"СПЛАВ": новые возможности РСЗО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.08 11:43
  • 30
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 28.08 11:23
  • 54730
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.08 10:50
  • 1
Рогозин сообщил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на Запорожье
  • 28.08 09:58
  • 4138
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.08 08:52
  • 3
Правительство Норвегии подтвердило планы передать Украине истребители F-16
  • 27.08 23:20
  • 1
У России есть способ остановить назревающую войну в Средней Азии
  • 27.08 22:12
  • 8
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.08 21:41
  • 29
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 27.08 16:52
  • 2
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 27.08 16:28
  • 241
Космонавтика Илона Маска
  • 27.08 15:04
  • 1
Варшава хвастается своей армией, но это лишь иллюзии о могуществе
  • 27.08 14:36
  • 2
Глава NASA сообщил, что первый полет сверхзвукового лайнера X-59 состоится до конца года
  • 27.08 12:19
  • 1
На Украине назвали «Ланцет» своей главной угрозой. Почему эффективность российского беспилотника признают во всем мире?
  • 27.08 09:57
  • 8
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 26.08 20:40
  • 48
Названа особенность новой лунной миссии России