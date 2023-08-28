Украинская ракета С-200 долетела до Калужской области. Легко ли ее сбить ПВО?

Полковник Ходаренок: современным ЗРК достаточно просто сбивать ракеты С-200 ВСУ

В ночь на 25 августа над территорией Калужской области огнем зенитных ракетных подразделений ВКС ВС РФ была поражена в полете ракета ЗРС С-200ВМ (предположительно, 5В28). Почему Киев использует модифицированные ракеты С-200 для атак на российские объекты и как российские средства ПВО сбивают такие цели - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Часть обломков ракеты С-200, сбитой системой противовоздушной обороны (ПВО) над Калужской областью, упала на территорию частного домовладения. По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, системы ПВО работали в Малоярославецком и Жуковском районах. Никто не пострадал.

Модифицированные ракеты С-200 ЗУР 5В28 применялись и раньше - 12 августа Киев пытался атаковать ими Крымский мост. Тогда ПВО сбила ракеты над Керченским проливом.

ВСУ использует эти ракеты, потому что их много скопилось на складах и не нужно ждать поставок с Запада.

Как ранее писала «Газета.Ru», переоборудовать зенитную управляемую ракету (ЗУР) 5В28 в оперативно-тактическую (ОТР) не так уж и сложно. Вместо радиолокационной головки самонаведения ракеты 5В28Н ВСУ устанавливают гиростабилизированную платформу и спецвычислитель. И ракету уже можно использовать как ОТР. Возможно, украинцы ставят на ЗУР 5В28 более мощную осколочно-фугасную боевую часть (ОФБЧ).

При стрельбе по воздушным целям дальность полета ЗРС С-200 составляет 240-255 км. Однако при полете по баллистической траектории зенитная управляемая ракета может пролететь как минимум в два раза дальше. Были случаи, когда ракеты 5В28 долетали на 700 км.

Сбить ракету ЗРС С-200 современным российским зенитно-ракетных комплексам С-300/400, ЗРК «Бук-М2» и «Бук-М3» достаточно просто.

Она велика по размерам (только длина изделия составляет около 11 м, а размах весьма больших по площади крыльев достигает 2,61 м) и обладает немалой отражающей поверхностью.

Чтобы боевая стрельба по ракете типа 5В28 прошла, что называется, в штатном режиме, она вначале должна быть своевременно обнаружена радиолокационными станциями радиотехнических войск (РЛС РТВ). С этого момента на все вышестоящие командные пункты выдается информация оповещения. В готовность номер один для выполнения боевой задачи приводятся зенитные ракетные дивизионы.

Подразделения РТВ (отдельные радиолокационные роты) завязывают трассу (именно так выражаются локаторщики) и через командный пункт соединения ПВО выдают беспоисковое целеуказание (ЦУ) зенитным ракетным подразделениям.

Беспоисковое целеуказание означает, что, получая ЦУ, радиолокаторы подсвета и наведения (многофункциональные радиолокаторы в С-400) зенитных ракетных дивизионов разворачиваются в направлении на цель, и боевые расчеты сразу обнаруживают ее при подъеме высокого напряжения на передающих устройствах и выходе в эфир. Затем операторы переходят на один из режимов сопровождения (РС - ручное сопровождение, АС - автоматическое сопровождение, СЦ - сопровождение цели) и при входе цели в зону поражения производят пуск ракет.

Иногда зенитные ракетные подразделения могут обойтись и собственными средствами разведки (к примеру, всевысотными обнаружителями типа 96Л6, которыми комплектуются зрдн С-400). Но в этом случае подразделения уже должны находиться в готовности номер один (на рабочих местах должен присутствовать полный боевой расчет), зенитные управляемые ракеты должны пройти цикл подготовки, дивизионы должны быть готовы к открытию огня.

Если система ПВО нужным образом выстроена и отлажена, все правила соблюдены, боевые расчеты обладают необходимым уровнем выучки, то никакой сложности в безусловном поражении воздушных объектов типа ЗУР 5В28 нет.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок