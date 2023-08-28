Русской миссии на Луне нужен второй шанс

Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов провел рабочее совещание в НПО Лавочкина – головном разработчике автоматической станции "Луна-25". Он обсудил с коллективом предприятия и российскими учеными возможные причины незавершенной миссии "Луна-25", а также дальнейшие перспективы российской лунной программы. Одним из возможных решений стала возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах.

Все это критически важно, и вот почему. Одно из условий успешности космических программ – возможность долгосрочных планирования и работы. Космические аппараты и ракеты создаются годами, а сами программы длятся десятилетиями, это норма для космоса.

Худшее, что может случиться с любой космической программой – это ее закрытие из-за одной неудачи. Вспомним, что именно необходимость прекращения всей лунной космической программы России была главным посылом большинства роликов, созданных блогерами, продвигающими пессимистический взгляд на российские перспективы космических исследований. "У России не получилось, катастрофа, надо прекращать".

Да, неудача миссии "Луны-25" – очень больно и неприятно, хотя вероятность такого исхода существует всегда, даже когда у команды гораздо больше опыта. Практически все страны шли к посадке на Луну через неудачи. До первой мягкой посадки на поверхность СССР сделал всего 21 запуск по своей лунной программе. Чтобы в итоге это привело к успешной посадке, было сделано одиннадцать попыток мягкой посадки на Луну по программе Е-6. Это космос, тут нет простых и однозначно работающих решений. Следующей по плану в российской лунной программе должна была стать станция "Луна-26". Она орбитальная, будет выполнять свою миссию без посадки на лунную поверхность.

Затем на орбиту, по ранее сверстанным планам, должна выйти "Луна-27". Это будет более тяжелый аппарат, чем "Луна-25", и до его запуска остается еще несколько лет. Нет сомнений, что за эти годы участники российской лунной программы восстановят российские космические компетенции и получат опыт мягкой посадки на Луну, доделают то, что не получилось у "Луны-25". Возможное решение как раз и было озвучено Борисовым, и оно выглядит очень логичным.

В ближайшие два-три года России предстоит создать копию "Луны-25", тем более, что опыт и наработки по созданию космического аппарата уже есть. Зато это можно реализовать в самые короткие по космическим меркам сроки. Тем самым заполнить паузу между нынешним запуском и "Луной-26", получить дополнительный опыт, а в случае удачи миссии выполнить стоявшие перед "Луной-25" научные задачи по изучению Южного полюса Луны.

Было бы ошибкой считать, что если в данном районе уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов. Кроме того, индийская лунная миссия не имеет манипуляторов для забора реголита (лунного грунта) и его изучения. Да, для такого решения требуется дополнительное финансирование – "Луна-25.2" не включена в Федеральную космическую программу.

Однако хочется надеяться, что на это найдутся средства, и их выделение не будет очень долгим. Ведь именно по такому пути пошла в 2019 году Индия после крушения миссии "Чандраян-2". Руководство индийской космической программы просило дополнительное финансирование напрямую у правительства. И вот четыре года спустя "Чандраян-3", в котором учли все ошибки предшественника, удачно сел на Южный полюс Луны и спустил на поверхность луноход.

В идеале и российской космонавтике нужно получить второй шанс. В конце концов, как говорится, за одного битого двух небитых дают.

Михаил Котов