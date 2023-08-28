Россия подошла к созданию системы «микроПВО».

Эксперты: ПВО России необходима защитная триада ближнего радиуса действия

В России успешно провели полигонные испытания лазерной пушки. Отмечается, что с помощью установки можно поражать дроны как самолетного, так и квадрокоптерного типа. В чем заключаются особенности подобных разработок, как схожие задачи решаются в других странах и как лазеры могут упростить защиту жилых районов от вероятных атак противника?

В России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки, предназначенной для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечает источник агентства, модель "продемонстрировала высокую эффективность по поражению БПЛА в ближней зоне".

Подчеркивается, что лазер обеспечивал физическую ликвидацию дронов, "прожигая аэродинамические поверхности аппаратов или сжигая их корпус вместе с бортовым оборудованием". При этом уничтожались модели "как самолетного, так и квадрокоптерного типа".

Ведущие страны мира активно работают над тактическими лазерными системами подавления и поражения. Так, американская фирма Lockheed Martin создала для сухопутных подразделений США прототип мобильного комплекса ADAM. На официальном сайте компании уточняется, что модель способна уничтожать воздушные цели на дальности до двух километров.

Аналогичная система была разработана концерном Boeing – комплекс HEL MD на шасси грузовика. На официальном сайте компании образец описывается как "10-киловаттный лазер, установленный на тактической военной машине Oshkosh". В ходе испытаний 2014 года модели удалось поразить более 150 воздушных целей, в число которых входили и БПЛА.

В российском экспертном сообществе положительно отзываются об испытаниях новой технологии. Так, автор Telegram-канала "Русский инженер" Алексей Васильев отмечает, что "в перспективе лазерные установки должны дополнять системы РЭБ и РЭР на технике". По его мнению, таким образом создается "защитная триада, которая обнаруживает угрозу, включает помеху и, если помеха не помогает, цель добивается лазером".

"Коллективным средством защиты будет скорострельная зенитная пушка с дистанционным взрывателем, что создаст эшелонированную систему "микроПВО", тем самым завершая создание "щита", в ответ на появление нового "меча" в виде дронов", – считает Васильев.

В свою очередь военный эксперт Илья Крамник в своем Telegram-канале подчеркивает важность внедрения инноваций в систему противовоздушной обороны. "Большая война всегда сильно меняет привычные системы оружия, причем как "железо", так и организационные формы. Новый скачок эволюции ПВО, особенно в части противостояния дронам, будет одним из итогов текущего противостояния", – считает он.

"Классическая ПВО, "заточенная" под самолеты и крылатые ракеты, свой потенциал реализует на "родных" целях, но для борьбы с дронами подходит не всегда. Если с крупными аппаратами типа "Байрактара" вопросов обычно не возникает, то более мелкие изделия регулярно создают проблемы", – отмечает эксперт.

"Причина проста – обнаружение малоскоростной, низковысотной, малоразмерной и чаще всего – малозаметной цели сложно само по себе. В ровной степи и эта задача решалась бы, но хотя бы небольшой рельеф, деревья и более-менее плотная застройка уже создаст серьезные проблемы", – акцентирует Крамник.

"Отдельным вопросом становится воздействие на цель, особенно в окружении гражданской застройки, когда падение зенитной ракеты или снарядов пушечной очереди может принести больше ущерба, чем попадание в самого дрона", – уточняет он.

"Для решения этой проблемы менять придется как средства обнаружения, так и поражения.

Вторую задачу уже в значительной степени берут на себя комплексы РЭБ, подавляющие связь и навигацию дронов и регулярно заставляющие их падать без взрыва боевой части. Развитие способов обнаружения в основном идет по линии комбинации современных радаров с оптико-электронными системами, что упрощает как нахождение цели, так и последующее поддержание контакта с ней", – отмечает Крамник.

"Технически же интересен вопрос, когда в эту борьбу уже включатся лазеры? В серии они пока что не спеша прописываются на боевых судах, где энергетика, достаточная для освещения среднего города, позволяет запитывать боевой лазер без чрезмерной нагрузки. На суше о корабельных мощностях можно только мечтать, что дает соответствующие габариты машин, оснащенных лазерами", – рассуждает он.

"Однако в городах, на военных объектах и тому подобных местах с централизованным энергоснабжением эта проблема решаема без особых проблем. Главное достоинство лазера в данном вопросе – минимизация сопутствующих повреждений. На землю упадут только обломки самого дрона, но не запущенной по нему ракеты и не снаряды зенитной артиллерии", – уточняет эксперт и добавляет:

"Соответствующие разработки есть практически у всех ядерных и некоторых неядерных держав. Вопрос, кто первым использует их в реальном бою, а не на полигоне".

Использование лазерных установок в целях усиления ПВО крайне перспективно, соглашается военный эксперт Юрий Кнутов. "Данная технология имеет множество преимуществ: она относительно дешева, отличается быстротой реагирования на угрозы со стороны противника и вдобавок ко всему не производит много шума при работе по целям", – отмечает он.

"Но мы находимся лишь в начале пути раскрытия истинного потенциала лазерного оружия. Пока подобные установки могут быть отнесены к классу ПВО малой дальности. Расстояние, на котором различные прототипы показывают эффективность при уничтожении объектов, относительно невелико: сопоставимо с мощными электромагнитными орудиями", – подчеркивает собеседник.

"Поэтому для превращения лазеров в весомую часть противовоздушной обороны необходимо решить две задачи. Первая – нарастить саму мощность луча, что позволит значительно увеличить дальность импульса. Сделать это можно несколькими способами. Один из них уже пытаются реализовать американцы", – отмечает эксперт.

"В США хотят объединить несколько лучей лазеров в один пучок. Пока Вашингтону не удалось выйти на уровень промышленного производства подобных моделей, однако научно-исследовательские испытания проводятся достаточно активно. Теоретически данный подход при должных вложениях может принести ощутимые плоды", – считает Кнутов.

"Другой способ увеличить мощность лазера – усилить непосредственно сам источник излучения. Какой из двух путей стоит считать наиболее эффективным – большой вопрос. Имеется еще одна проблема – потребность в качественной системе охлаждения. При перегреве линз, зеркал и воздуха вся конструкция может не только снизить точность стрельбы, но и вовсе выйти из строя",

– акцентирует собеседник. "Пока по данному направлению преуспевает Китай. КНР уже удалось создать прототип, способный быстро остудить внутренний механизм установки. Тем не менее указанные проблемы до сих пор остаются своеобразными "ограничителями" спектра применения лазеров. В системе ПВО Израиля, например, также имеются лазерные установки. Однако Тель-Авив до сих пор ориентирован на применение ракет в рамках осуществления противовоздушной обороны", – напомнил собеседник.

"Со временем, я думаю, лазеры можно будет использовать для защиты небольших участков территории или конкретных объектов. Уничтожение БПЛА импульсом нанесет меньше урона инфраструктуре жилых районов. Но поскольку риски детонации взрывной части дрона пока исключить нельзя, подобные комплексы лучше размещать за пределами мегаполисов и вести борьбу там", – резюмирует Кнутов.