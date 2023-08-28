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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

ОДК рассказала на «Технопроме» о больших перспективах гибридных двигателей

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Гибридный двигатель
Гибридный двигатель.
Источник изображения: Пресс-служба ОДК

Объединённая двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках деловой программы Международного форума технологического развития «Технопром» в Новосибирске провела панельную дискуссию о перспективах применения гибридных и силовых установок в беспилотных авиационных системах. В частности, были затронуты вопросы развития городской аэромобильности на горизонте до 2050 года и выстраивания кооперационных цепочек для производства таких беспилотников.

В рамках дискуссии заместитель директора программы перспективных двигателей ОДК-Климов Михаил Шемет рассказал о будущем гибридных силовых установок. Основой для выступления послужили ведущиеся предприятием научно-исследовательские работы, направленные на создание гибридных силовых установок на базе собственных газотурбинных двигателей.

«У ГСУ широкие перспективы применения. По нашим оценкам, гибридная установка, включающая электрическую и газотурбинную составляющие, будет оптимальным решением для транспортных беспилотников с мультироторной архитектурой для вертикального взлета и неподвижным крылом для горизонтального полета «по-самолетному». Электрическая силовая установка, фактически ГСУ без турбогенератора, может быть полезна в зарождающейся в мире сфере аэромобильности, например, ею можно будет оснащать аэротакси. В этом случае допустимы малые дальности полета, а на первый план выходят экологичность и снижение шумового воздействия», - отметил Михаил Шемет.

Среди преимуществ гибридных силовых установок перед традиционными газотурбинными - уменьшенный расход топлива, больший ресурс и безопасность полетов, повышение летных характеристик летательного аппарата и возможность формирования целой линейки ГСУ на базе одного ГТД за счет варьирования мощности электрической части.

Международный форум технологического развития «Технопром» проходит в Новосибирске в десятый раз. Основная задача форума – организация площадки для выстраивания кооперации в сфере высоких технологий. Форум является одной из важнейших площадок для взаимодействия ОДК с высшими учебными заведениями, научными организациями, институтами Российской академии наук, организациями академической и отраслевой науки.

В рамках форума Объединенная двигателестроительная корпорация проводит несколько панельных дискуссий по актуальным направлениям: «Синтетическое топливо»; «Перспективы развития городской аэромобильности на горизонте 2050 года»; «Электрические машины и накопители энергии»; «Ограничения и перспективы развития новой генерации энергии в России» (совместно с Государственной корпорацией «Росатом»).

АО «ОДК-Климов» - предприятие двигателестроительной отрасли, занимается разработкой, производством газотурбинных двигателей и систем автоматического управления для самолетов и вертолетов. Включает в себя конструкторское бюро серийного сопровождения, современную производственную, высокотехнологичную испытательно-исследовательскую базы, сервисные центры. АО «ОДК-Климов» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

© АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»

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