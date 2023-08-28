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Военное обозрение

Армия США готовится к масштабной цифровой трансформации

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Источник изображения: topwar.ru

Чтобы превратиться в многопрофильную силу, армия США делает упор на «План единой сети». Согласно этому плану, и если все пойдет штатно, американские солдаты получат глобальное подключение к несекретной сети к концу 2023 года и глобальный доступ к секретной сети уже к концу лета следующего года.

Армия США последние три года работала над планом объединенных сетевых операций (UNO). Этот план предусматривает «единственную и глобальную сеть, к которой силы могут подключаться где угодно, а также перемещаться в разные места», а не быть изолированными от тактического пространства и удаленных объектов, «создавая стыки в данных, коммуникации и связях».

Генерал-лейтенант Джон Моррисон, заместитель начальника штаба, намекнул, что сеть, развернутая в настоящее время в тихоокеанской зоне ответственности, станет глобальной и предоставит новые возможности для поддержки гибких сетей и обработки данных:

Это переведет сетевую инфраструктуру армии из разрозненной, ориентированной на театр военных действий модели в более эффективную и безопасную.

Сейчас сеть армии США ориентирована на театр военных действий. Солдаты имеют несколько систем, возможности сетевых операций, логины и форм-факторы для выполнения своих ключевых функций, которые отображаются на мониторе главного командного пункта, где они управляют сетью и обеспечивают ее безопасность.

Как утверждают сторонники нововведений, для того чтобы армия США была успешной на полях сражений завтрашнего дня, модернизация сети необходима во всех сферах — в воздухе, на суше, на море, в космосе и в киберпространстве.

Поэтому инновации необходимы для достижения технологического превосходства над противниками США. Это повысит эффективность армии и укрепит общую структуру кибербезопасности.

Если существует единый, простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, в котором солдаты могут осуществлять управление конечными точками с одного устройства, которое обращается ко всем различным сетевым узлам своего подразделения, они могут планировать, контролировать и защищать сеть более эффективно и результативно. Считается, что эта концепция единого интерфейса может гарантировать, что солдаты будут лучше передавать командиру данные и сетевую информацию.

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США
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