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В «Роскосмосе» объяснили сложность борьбы с микротрещинами на МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: NASA

С течами на МКС, которые появляются из-за микротрещин, крайне сложно бороться из-за постоянно меняющегося давления. Такое объяснение дал «Газете.Ru» исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

Он отметил, что давление внутри станции меняется от температуры, влажности, потребления кислорода и выделения углекислого газа.

«Только на длительном интервале времени утечку можно отловить, потому что на графике постоянно видна "зубчатая пила", а чтобы увидеть совсем небольшой наклон общей траектории, нужно время. На ежедневных графиках этих изменений не увидишь. Поскольку это микротрещины, никакие течеискатели их не обнаруживают» — заявил Крикалев.

Вопрос причины возникновения этих трещин пока остается открытым, подчеркнул он.

Российские и американские техники и инженеры говорят, что трещины появились не из-за эффекта усталости металла, поскольку были обнаружены не в нагруженных местах, обратил внимание исполнительный директор «Роскосмоса».

Крикалев добавил, что удалось разработать несколько решений для устранения утечек, однако сделать этого до конца пока не получилось.

21 августа «Роскосмос» отчитался об успешном сведении с орбиты корабля «Прогресс МС-22».

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