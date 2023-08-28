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ТАСС

В Роскосмосе сообщили, что причины возникновения микротрещин на МКС пока не раскрыли

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Сергей Крикалев
Сергей Крикалев.
Источник изображения: Николай Галкин/ТАСС

Исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что давление внутри станции меняется от температуры, влажности, потребления кислорода и выделения углекислого газа

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вопрос о причинах возникновения микротрещин на МКС пока остается открытым, сообщил в интервью изданию "Газета" исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Он пояснил, что давление внутри станции меняется от температуры, влажности, потребления кислорода и выделения углекислого газа. Причем оно меняется в "гораздо более широком диапазоне, чем от этих утечек".

"Только на длительном интервале времени утечку можно отловить, потому что на графике постоянно видна "зубчатая пила", а чтобы увидеть совсем небольшой наклон общей траектории, нужно время. На ежедневных графиках этих изменений не увидишь. Поскольку это микротрещины, никакие течеискатели их не обнаруживают. Тем не менее нам удалось определить отсек, часть микротрещин локализована, проводятся ремонтные работы. <...> Вопрос причины возникновения этих трещин пока остается открытым", - объяснил Крикалев.

По его словам, российские и американские техники и инженеры пришли к выводу, что трещины возникли не из-за эффекта усталости металла, поскольку были обнаружены не в нагруженных местах.

Крикалев также рассказал, что было разработано несколько решений для устранения утечек, но сделать этого до конца пока не получилось. "Пробовали эти места покрывать специальной липкой лентой, потом применяли специальные герметики. На Земле была разработана специальная технологическая операция, как это делать. Течи уменьшились, но не исчезли до конца. Поэтому пока мы ищем варианты", - уточнил он.

В марте 2021 года космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где обнаружили трещину и несколько возможных мест негерметичности. Все действия выполнялись под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК "Энергия" и согласовывались со специалистами NASA. В середине апреля 2022 года космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сообщил журналистам, что утечка воздуха снизилась в три раза после герметизации трещин. 

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