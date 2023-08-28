«Из всей Европы только Франция может сбросить целую бригаду»: Париж провел учения по десантированию войск

Источник изображения: topwar.ru

Применение крупного воздушного десанта требует большого парка военно-транспортной авиации. С его утратой во всех европейских странах подобного рода маневры стали невозможны. На этом фоне Париж решил показать свою способность проводить такого рода операции.

Подготовка к соответствующим учениям закончилась плачевно. В ходе репетиции в сентябре 2022 года пострадала матчасть, а военнослужащие получили травмы, в связи с чем она была прервана.

Полноценные маневры состоялись в феврале 2023 года. Как указывается в издании Air & Cosmos, всего в ходе воздушного десантирования было сброшено 2 тыс. бойцов, причем 600 из них – в первый день. Учения подобного масштаба не проводились с 1988 года.

В качестве отправного пункта 11-й парашютной бригады выступил аэропорт Сет. На оснащении этого соединения состоит 8 Airbus A400M Atlas, 3 Lockheed Martin C-130J и 2 Casa 235, однако были задействованы только 6 Atlas и C-130J, выполнившие многочисленные вылеты в район аэропорта Кастр на дистанцию в 150 км. Самой тяжелой сбрасываемой техникой стала инженерная машина TC910 массой 7,8 т.

Источник изображения: topwar.ru

Среди сброшенных подразделений числились подразделения охранения, медицинского назначения, артиллерии, инженеров. Каждый десантник из первой волны снаряжен одним 81-мм боеприпасом для минометов с дальностью поражения 5700 м, так как кроме этого оружия на оснащении имеются только ПТРК Eryx и MMP.

Спецназ занимался «уничтожением» расчетов ПЗРК SA-18 [«Игла»]. После того, как первые отряды взяли под свой контроль аэропорт и устранили препятствия, на ВПП стали прибывать самолеты с основными силами и тяжелой техникой, «которую невозможно десантировать», включая бронемашины VAB, Griffon и танки AMX10RC. ВТС поддерживались самолетами AWACS и истребителями, которые с земли наводили команды JTAC [передовые авианаводчики].

На другом направлении были задействованы два десантных вертолетоносца Mistral и Tonnerre. На 2 вертолетах Caïman [NH90] при поддержке 2 ударных Tiger было высажено около 50 коммандос и техника, позволяющая наблюдать и уничтожать противника и корректировать по нему авиаудары. После этого плавсредствами были переброшены основные силы 6-й легкой бронетанковой бригады.

Источник изображения: topwar.ru

Из всей Европы только Франция сохранила возможность сбрасывать технику (а не только перевозить грузы) и целую бригаду, предназначенную для проведения воздушно-десантных операций. Это козырная карта в руках Генштаба

- говорится в издании.

Со своей стороны отметим, что данные учения сложно назвать доказательством сохранения Францией значительного десантного потенциала. В воздушной высадке участвовали немногочисленные подразделения и то не одновременно, а в ходе нескольких заходов всего шести военно-транспортных самолетов. Основные силы соединения перебрасывались на авиабазу посадочным способом. При этом оба вида десантирования проходили в условиях незначительной зенитной угрозы, представленной лишь несколькими расчетами ПЗРК. В случае использования данной тактики в реальном конфликте (и далеко не обязательно с равнозначным противником) результатами такой операции французское командование вряд ли бы смогло гордиться.