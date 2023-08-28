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Известия.ru

СМИ сообщили о разочаровании ВСУ в контрнаступлении

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Aftenposten: ВСУ разочарованы ходом летнего контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разочарованы в контрнаступлении, по мере его завершения военнослужащие делают пессимистичный прогноз. Об этом сообщает Aftenposten.

Газета пишет об ожесточенных боях, которые ведутся на некоторых участках фронта, например в Серебрянском лесу. Украинские военные называют это место «сущим адом». В материале указывается, что на этом участке боестолкновений ВСУ несут огромные потери.

«Нет ничего хуже. <…>. Это сущий ад. Даже представить себе не могу, чтобы Бог придумал что-нибудь страшнее», — цитирует издание слова командира роты украинской армии с позывным Шрам.

В статье также говорится, что на фоне происходящего военнослужащие ВСУ перестают верить якобы в оглушительную победу Украины, уточняет «Газета.Ru».

Накануне бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что украинская армия не смогла вступить в противостояние с военнослужащими армии РФ на передовой и теперь вынуждена отступать. Он отметил, что на фронте для ВСУ сложилась безвыходная ситуация и лучшее решение для них сейчас — начать мирные переговоры.

Ранее, 25 августа, телеканал CNN со ссылкой на слова офицера украинских войск назвала причины безуспешного контрнаступления. По словам военного, мощь российской армии в воздухе возросла в разы с момента начала спецоперации. Среди причин он также назвал минные поля и открытую местность.

Еще 23 августа президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет очень сложно. Он указал на «тысячи мин», которые преграждают дорогу украинским боевикам.

Также в июле президент РФ Владимир Путин указал на отсутствие результатов украинского контрнаступления. По словам главы государства, ВСУ не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вложены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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