В Германии сообщили о намерении ЕС начать новую миссию на западе Африки

Welt: ЕС в октябре примет решение о новой миссии на западе Африки

Европейский союз (ЕС) намерен начать новую военно-гражданскую миссию в странах Западной Африки, чтобы помочь государствам региона в борьбе с террористами. Об этом 27 августа сообщила немецкая газета Welt am Sonntag, ссылаясь на неназванные источники.

Ожидается, что решение об этом будет принято на встрече глав МИД стран ЕС в октябре.

«Страны ЕС договорились осенью начать так называемую военно-гражданскую миссию в Гвинейском заливе. Полицейские и солдаты, число которых еще точно не определено, будут размещены в Кот-д'Ивуаре, Гане, Того и Бенине», — пишет СМИ.

Предполагается, что миссия также будет нацелена на укрепление местных сил безопасности и техническую поддержку.

Страны Европы озабочены ситуацией в Африке после того, как произошел военный переворот в Нигере. Президентская гвардия Нигера незадолго до начала саммита Россия — Африка 26 июля организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен.

12 августа глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС готовит режим индивидуальных санкций против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по «восстановлению демократии» в республике. Он отметил, что Брюссель поддерживает поиск мирного решения при одновременной подготовке к вторжению военных соединений ЭКОВАС.

15 августа глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии XI Московской конференции по международной безопасности указал, что западные страны дружно требуют восстановления демократии в Нигере, хотя в 2014 году также сообща проигнорировали госпереворот на Украине.

24 августа мятежники, захватившие власть в Нигере, заявили, что разрешат военным Мали и Буркина-Фасо вводить войска на территорию страны в случае внешней агрессии.