«Интерес от самолетов до бронекатеров»: Боливия налаживает военное сотрудничество с Россией

Источник изображения: topwar.ru
Представители военных ведомств Боливии и России встретились на полях форума «Армия-2023», чтобы обсудить новые меры по налаживанию военного сотрудничества между двумя странами. Делегацией этого южноамериканского государства руководил главнокомандующий вооруженными силами генерал армии Уго Эдуардо Арандиа Лопес.
- говорится в испанском издании Infodefensa, указывая на ореол секретности, окружающий ВТС двух стран.
Как сообщается, планы модернизации армии Боливии предусматривают приобретение у Москвы легкого вооружения (автоматов, пулеметов и т. д.), тактической техники, бронемашин, артиллерии.
Источник изображения: topwar.ru
ВМС страны, со своей стороны, заинтересованы в бронированных катерах из РФ, необходимых для переброски войск и оказания экстренной помощи в случае стихийных бедствий, а также в судах на воздушной подушке.
Авиация намерена приобрести у Кремля учебно-тренировочный самолет Як-130. Одновременно велись переговоры о закупке вертолетов Ми-17В-5.