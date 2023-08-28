«Интерес от самолетов до бронекатеров»: Боливия налаживает военное сотрудничество с Россией

Источник изображения: topwar.ru

Представители военных ведомств Боливии и России встретились на полях форума «Армия-2023», чтобы обсудить новые меры по налаживанию военного сотрудничества между двумя странами. Делегацией этого южноамериканского государства руководил главнокомандующий вооруженными силами генерал армии Уго Эдуардо Арандиа Лопес.

Боливия и Россия оформили несколько соглашений о военно-техническом сотрудничестве; однако на сегодняшний день не было раскрыто подписание какого-либо контракта относительно приобретения российской военной техники. Хотя озвучивался интерес Ла-Паса к широкому спектру изделий – от самолетов до бронекатеров

- говорится в испанском издании Infodefensa, указывая на ореол секретности, окружающий ВТС двух стран.

Как сообщается, планы модернизации армии Боливии предусматривают приобретение у Москвы легкого вооружения (автоматов, пулеметов и т. д.), тактической техники, бронемашин, артиллерии.

Источник изображения: topwar.ru

ВМС страны, со своей стороны, заинтересованы в бронированных катерах из РФ, необходимых для переброски войск и оказания экстренной помощи в случае стихийных бедствий, а также в судах на воздушной подушке.

Авиация намерена приобрести у Кремля учебно-тренировочный самолет Як-130. Одновременно велись переговоры о закупке вертолетов Ми-17В-5.