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ТАСС

Рогозин сообщил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на Запорожье

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Источник изображения: Александр РюминТАСС

Руководитель военно-технического центра "Царские волки" уточнил, что украинские военнослужащие используют авиабомбы типа Joint Direct Attack Munition, в том числе в районе населенного пункта Васильевка

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении начали массово применять корректируемые авиабомбы. Об этом ТАСС сообщил руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин. Подразделение центра принимает участие в операциях на этом участке фронта.

"Из нового - начало массового применения противником корректируемых авиабомб", - сказал Рогозин.

Он уточнил, что ВСУ используют авиабомбы типа Joint Direct Attack Munition (JDAM), в том числе в районе населенного пункта Васильевка.

"Их сбрасывают на расстоянии от цели от 40 до 75 км", - пояснил руководитель военно-технического центра. 

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Страны
Украина
Продукция
JDAM
Персоны
Рогозин Дмитрий
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1 комментарий
№1
28.08.2023 10:50
Массовое применение АБ невозможно, без массового применения авиации. Почему она вообще ещё существует..?
0
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