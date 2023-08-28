Рогозин сообщил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на Запорожье

Руководитель военно-технического центра "Царские волки" уточнил, что украинские военнослужащие используют авиабомбы типа Joint Direct Attack Munition, в том числе в районе населенного пункта Васильевка

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении начали массово применять корректируемые авиабомбы. Об этом ТАСС сообщил руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин. Подразделение центра принимает участие в операциях на этом участке фронта.

"Из нового - начало массового применения противником корректируемых авиабомб", - сказал Рогозин.

Он уточнил, что ВСУ используют авиабомбы типа Joint Direct Attack Munition (JDAM), в том числе в районе населенного пункта Васильевка.

"Их сбрасывают на расстоянии от цели от 40 до 75 км", - пояснил руководитель военно-технического центра.