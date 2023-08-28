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Военное обозрение

«Самая тихая подлодка в мире»: итальянская компания предлагает новую субмарину U-212 NFS

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Источник изображения: topwar.ru

Подводные лодки класса U-212A Todaro стали для немецкой оборонки удачным проектом. Они состоят на вооружении ВМС Германии и Италии, а их модернизированные версии – на оснащении флотов многих стран мира.

Итальянская компания Fincantieri разработала новый вариант данной субмарины, получивший обозначение U-212 NFS, заключила контракт на строительство двух единиц для национальных ВМС и предлагает ее на продажу Индонезии, которая в последние годы форсированными темпами наращивает свой военно-морской потенциал.

Type 212 – это самая тихая подводная лодка в мире

- говорится на сайте организации европейского оборонного сотрудничества OCCAR.

U-212 NFS стоимостью $540 млн использует для движения литий-ионные батареи (U-212A работает на дизельном топливе, переключаясь на ВНЭУ на малых скоростях для малошумного хода). Новая подлодка будет иметь более широкий корпус, способный переносить высокое давление; обновленный CIC [центр обработки информации] для размещения дополнительных консолей; электрическую мачту вместо гидравлической; новую систему инженерного контроля; возможность эффективной работы в морской воде с тропическими температурами.

Как утверждается, новая субмарина обеспечит большую дальность действия, глубину погружения и водоизмещение. В качестве вооружения U-212 NFS будут использовать крылатые ракеты большой дальности и торпеды Black Shark Advanced [533 мм] от Leonardo.

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Страны
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Индонезия
Италия
Компании
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Leonardo
OCCAR
Проекты
ВНЭУ
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