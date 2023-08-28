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РИА Новости

Курсанты донецкого военного училища приняли присягу в Мариуполе

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Курсанты первого курса Донецкого высшего общевойскового командного училища приняли военную присягу. Кадр видео
Курсанты первого курса Донецкого высшего общевойскового командного училища приняли военную присягу. Кадр видео.
Источник изображения: © РИА Новости

В Мариуполе курсанты ДВОКУ приняли присягу у памятника освободителям Донбасса

МАРИУПОЛЬ (ДНР), 27 авг - РИА Новости. Курсанты первого курса Донецкого высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) приняли военную присягу, передаёт корреспондент РИА Новости.

Мероприятие прошло в Мариуполе около памятника освободителям Донбасса.

"Из поступивших в училище более 50 курсантов проявили себя, выполняя задачи в ходе СВО, более 10 получили высокие государственные награды", - заявил на церемонии представитель командования училища. По его словам, к присяге приведено 94 курсанта.

ДВОКУ было создано указом главы ДНР Александра Захарченко №173 от 6 мая 2015 года на базе Донецкого высшего военно-политического училища инженерных войск и войск связи им. Генерала армии Епишева (ДВВПУ), учрежденного в Донецке в 1967 году.

Учебный процесс в ДВОКУ начался 1 сентября 2015 года. Первая рота курсантов была сформирована из детей военнослужащих ДНР, а также кадетов Луганского и Донецкого военных лицеев. Более 70% постоянного состава училища принимали участие в боевых действиях защищая свободу ДНР. 30 декабря 2022 года верховным главнокомандующим Вооруженными Силами – президентом РФ Владимиром Путиным училищу было вручено Боевое Знамя.

В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 16 августа 2023 года № 2216-р военно-учебное заведение, относящееся к министерству образования и министерству обороны ДНР, переведено в введение Министерства обороны Российской Федерации. Помимо курсантов из ДНР и ЛНР, в училище учатся ребята из Краснодарского края, Калининградской и Самарской областей.

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