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Военное обозрение

«Abrams превосходит Type 99 НОАК»: раскрыт порядок поставок американских танков Тайваню

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Источник изображения: topwar.ru

Президент Тайваня Цай Ин Вэнь раскрыла порядок поставок американских танков местной армии, в соответствии с которым первые машины должны быть отгружены в следующем году.

Подписанный в 2019 году контракт с США предусматривает покупку в общей сложности 108 ОБТ Abrams (обозначенных как M1A2T) на сумму $2 млрд. Как сообщают местные СМИ, первые 38 танков будут переданы в 2024 году, следующие 42 – в 2025 году и последние 28 единиц – в 2026 году.

В рамках подготовки к прибытию новых бронемашин для прохождения курсов в Соединенных Штатах было отобрано нераскрытое количество тайваньских экипажей, которые затем возьмут на себя роль инструкторов и обучат своих сослуживцев эксплуатации и техническому обслуживанию M1A2T Abrams.

Приобретение Тайванем американских танков рассматривается как стратегический шаг по укреплению обороноспособности страны перед лицом растущих угроз со стороны Китая. Как ожидается, Abrams будут поддерживать операции вдоль северного побережья, где предполагается высадка десанта НОАК.

По мнению тайваньского командования, танки американского производства лучше всего подходят для их бронетанковых войск благодаря своей универсальности и адаптации к полю боя.

Минобороны выбрало M1A2 Abrams после проведения сравнительного анализа в гипотетическом столкновении с танком НОАК Type 99 [считается наиболее продвинутым китайским ОБТ], сделав вывод, что американская машина превосходит его по огневой мощи, мобильности, вооружению и защите

- говорится в издании EurAsian Times.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
M1 Abrams
ZTZ99
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