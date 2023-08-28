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Военное обозрение

«Быстрее заменят истребители МиГ-21»: Индия закупила дополнительные самолеты Tejas Mk-1A

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Источник изображения: topwar.ru

Нью-Дели реализует долгосрочную программу списания советских истребителей МиГ-21, ставших первыми в ВВС Индии сверхзвуковыми самолетами. В 2013 году «в отставку» ушли МиГ-21ФЛ, в 2014 году – МиГ-21ПФ, в 2022 году – МиГ-21бис. В настоящее время на службе пребывают только борта, прошедшие модернизацию уже в постсоветское время (до уровня MiG-21UPG Bison): их планируется отправить «на пенсию» в текущем году.

В качестве замены МиГ-21 выступает однодвигательный национальный самолет Tejas, позиционируемый как истребитель 4-го поколения. Стремясь форсировать его поставки, Минобороны закупило новую партию из ста машин.

С приобретением дополнительных 100 LCA Tejas Индия планирует побыстрее заменить выводимые из эксплуатации истребители МиГ-21

- говорится в издании India Today.

До этого заказ на 83 самолета LCA Mark-1A был размещен в феврале 2021 года на сумму $580 млн, первый из которых должен быть поставлен в феврале 2024 года.

Tejas Mark-1A, являющийся эволюцией базовой версии Mk-1, оснащен разработанным в Индии радаром с АФАР; ракетой с дальностью действия «за пределами видимости»; современным комплексом РЭБ; системой дозаправки в воздухе. При этом ведется разработка улучшенного варианта Mark-2.

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Tejas
МиГ-21
Проекты
АФАР
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