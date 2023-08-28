Военный "шторм" в Тихом океане: вот куда заведут Азию амбиции Байдена

США решили помочь Японии и Южной Кореи "залечить раны", пишет Donya-e Eqtesad. Джо Байден пригласил Фумио Кисиду и Юн Сок Ёля в резиденцию, где когда-то Джимми Картер примирил лидеров Египта и Израиля. Но причина тому вовсе не добродетель, а страх Америки перед Китаем и Северной Кореей.

Америка готовит масштабный проект, чтобы обуздать Китай.

Новый трехсторонний пакт о безопасности, подписанный в конце прошлой недели президентом США Джо Байденом и лидерами Японии и Южной Кореи в Кэмп-Дэвиде, предопределялся, как упоминалось на встрече лидеров, "угрозами со стороны Китая и Северной Кореи". Но такому поспешному дипломатическому акту способствовал еще один вероятный фактор: Дональд Трамп. Как пишет газета New York Times, хотя имя экс-главы Белого дома не упоминалось в ходе встречи упомянутых лидеров, одной из возможных причин формирования этого документа стало вероятное возвращение Трампа к власти в следующем году и, следовательно, потенциальный разрыв отношений Америки с ее двумя ближайшими союзниками в Индийско-Тихоокеанском регионе.

И Япония, и Южная Корея уже сталкивались с этой проблемой в течение тех четырех лет, пока Трамп находился на посту президента США. Дело в том, что Трамп угрожал свернуть давние обязательства Америки в области безопасности и экономики перед своими традиционными союзниками. При этом Трамп поддерживал, пускай и косвенно, Китай, Северную Корею и Россию. Что же касается нового президента Соединенных Штатов, то Байден и его команда уже давно стремились придать форму этому, в целом, уже давно сложившемуся трехстороннему альянсу (из США, Японии и Южной Кореи). Демократы надеялись, что этот альянс сохранит свою стратегическую архитектуру и останется стабильным независимо от того, кто окажется в Белом доме после новых президентских выборов. "Эта перспектива — не на день, неделю или месяц", — заявил Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Речь, подчеркнул лидер Соединенных Штатов, идет о годах и десятилетиях отношений, которые строили три страны. Как заявил Байден на пресс-конференции, цель подписанных соглашений в том, чтобы "создать долгосрочную структуру, которая продлит эти отношения". Также он подчеркнул, что обязательства Вашингтона перед Токио и Сеулом останутся стабильными.

В качестве аргумента, который должен был убедить американских граждан в необходимости этого союза и в том, что он имеет прочные основания, президент США сослался на трехстороннее оборонное сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, при котором три государства проводят ежегодные многосторонние учения. Периодически подобные военные маневры с участием США, Японии и Южной Кореи вызывали резкую критику и недовольство у соседних стран, прежде всего у КНР и КНДР. Северокорейские и китайские высокопоставленные чиновники утверждают, что подобные действия, не говоря уже перспективах складывания альянса в области безопасности, являются угрозой для Пекина и Пхеньяна и дестабилизируют обстановку в регионе. И для них, похоже, не является достаточно убедительной аргументация, которую привел советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ответ на вопрос, представляет ли трехстороннее партнерство начало "малой НАТО" в Тихоокеанском регионе. "Нет, это не так. Это не НАТО для Тихоокеанского региона. Мы сказали это твердо и мы подчеркиваем это. Встреча [в минувшую пятницу] в Кэмп-Дэвиде не направлена ​​ни против кого", — заявил Салливан журналистам.

Байден в ходе итоговой пресс-конференции утверждал, что на прошедшей встрече речь не шла о Китае, но он и его партнеры неоднократно упоминали Поднебесную в своих заявлениях журналистам. А во время личной встречи с Кисидой, которая предшествовала подписанию документа и состоялась рано утром в пятницу, Байден заявил, что США и Япония работают вместе, чтобы противодействовать "опасному поведению КНР" в регионе Южно-Китайского моря. Также Байден снова подчеркнул необходимость мира и стабильности в акватории Тайваньского пролива. Стоит ли говорить о том, что любая отсылка американского руководства к тайваньской проблеме всегда является больным вопросом для Пекина?

Один из репортеров также задал президенту США вопрос о том, почему азиатским странам стоит доверять Америке. Он акцентировал внимание на предвыборную кампанию Трампа и на возможность появления другого хозяина у Белого дома. Байден, упомянув автора лозунга "Америка прежде всего" и охарактеризовав его как угрозу отношениям США с традиционными партнерами, подчеркнул ценность сложившихся коалиций и необходимость обеспечении безопасности союзников Америки в "опасные времена". Байден также много раз повторил тезис о том, что не согласен с Трампом в его подходах к внешнеполитическим проблемам. "Отрезанность от остального мира делает нас слабее, а не сильнее. Америка сильна благодаря своим союзникам, и именно поэтому мы продолжим строить с ними отношения" — подчеркнул действующий президент Соединенных Штатов.

Таким образом, прошедшую трехстороннюю встречу в загородной резиденции президента США, в горах Катоктин штата Мэриленд, многие склонны расценивать как поворотный момент в усилиях Байдена по созданию сети партнерства для противодействия "агрессивной и непредсказуемой политике" Китая в азиатском регионе. Но хотя Соединенные Штаты долгое время были близки к Японии и Южной Корее по отдельности, эти две страны воспитывали поколения, которые держали их на весьма далеком друг от друга расстоянии. В Корее при этом неизбежно делалась отсылка на агрессивную политику Японии в годы Второй мировой войны и на оккупацию японцами Корейского полуострова.

В этой ситуации трехсторонняя встреча в Кэмп-Дэвиде стала возможной благодаря решению лидера Южной Кореи, стремящегося оставить прошлое двух стран (Японии и Республики Корея) позади. Сближение Сеула с Токио представляется как весьма трудное дело, особенно среди того народа, который пока хорошо помнит японскую оккупацию первой половины ХХ-го века. Но на высшем уровне обе стороны ясно дали понять, что стремятся "начать отношения сначала". Как заявил Орвилл Шелл, директор Центра американо-китайских отношений в "Азиатском обществе" (Нью-Йорк), "эта долгая и горькая рана колониальных отношений, которую президент Юн и премьер-министр Кисида должны постараться залечить". Вопрос в том, есть ли у подобного "лечения" серьезные предпосылки, которые должны основываться на чем-то более глубоком, чем заявления политических лидеров. Несомненно, Байден надеялся извлечь из этой встречи выгоду, поскольку смог собрать лидеров Японии и Южной Кореи на первый саммит с участием этих трех стран. Он неоднократно хвалил Юна и Кисиду за их "политическое мужество", за то, что они, несмотря на сложность отношений, решили встретиться. Президент США неспроста выбрал для переговоров знаменитое место в Кэмп-Дэвиде, чтобы подчеркнуть важность, которую он придает этой инициативе: он пригласил лидеров в резиденцию, которая на протяжении десятилетий была местом крупных событий и многих знаменитых дипломатических сделок, включая 13-дневные переговоры, которые провел Джимми Картер в 1978 году, о мирном посредничестве между Израилем и Египтом. Две страны тогда действительно вышли из состояния войны, но их отношения даже в настоящий момент трудно описать как добрососедские. А сейчас Байден называет встречу "исторической", поскольку ему впервые с момента вступления в должность удалось пригласить в свою резиденцию иностранных лидеров. "Это весьма большое дело", — сказал Байден. Другие участники встречи в верхах высказывали аналогичные мнения. Президент Южной Кореи заявил также, что день встречи "запомнится всем как исторический". С этим согласился и Кисида, заявив, что тот факт, что все трое могут встретиться и объединиться, означает "сотворение новой истории, начиная с сегодняшнего дня". На встрече лидеры договорились создать трехстороннюю горячую линию для кризисной связи, укрепить сотрудничество в области баллистических ракет и расширить совместные военные учения. В договоренностях по сотрудничеству в сфере баллистических ракет явно читается намек на "угрозы" со стороны КНДР. Кроме того, стороны опубликовали письменное обязательство о проведении консультаций, в котором решили "координировать ответы на региональные вызовы, провокации и угрозы, которые затрагивают нашу коллективную безопасность и интересы".

Действительно, это обязательство не такое широкое, как Договор о взаимной безопасности стран НАТО, который рассматривает нападение на одного участника альянса как нападение на всех вместе, и не заходит так далеко, как оборонные соглашения, которые Соединенные Штаты заключили отдельно с Японией и Южной Кореей. Но это положение укрепляет идею о том, что три страны имеют между собой особую связь и рассчитывают на максимальную координацию стратегий. "Это [соглашение], очевидно, вовсе не НАТО для Тихоокеанского региона", — сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Но хотя помощники Байдена и подчеркнули разницу этих договоренностей с Североатлантическим альянсом, Китай отнесся к соглашению довольно болезненно: он высмеял идею "мини-НАТО" в Азии и обвинил Вашингтон в "провокационном поведении". Учитывая реакцию со стороны Пекина и Пхеньяна на такие болезненные для них темы, как ракетное сотрудничество и безопасность в Тихоокеанском регионе, возможно, в уже недалеком будущем нам предстоит наблюдать, как Тихий океан вовсе перестанет быть "тихим", как в прямом, так и переносном смысле.