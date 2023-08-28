Признаки усталости Запада от поддержки Украины

Провал контрнаступления ставит под сомнение предоставление Украине дальнейшей военной и финансовой помощи, пишет Yeni Şafak. По мнению автора статьи, если ВСУ не добьются конкретных успехов, то скоро НАТО может призвать Киев смириться с потерей некоторых территорий в пользу России.

Президент США Джо Байден готовится запросить дополнительный бюджет для Украины в размере 24 миллиардов долларов. Если конгресс одобрит это решение, то общая сумма помощи, оказанной Америкой с начала военного конфликта, достигнет 135 миллиардов долларов. Значительная часть этой помощи, а именно 40%, идет американским государственным учреждениям для оказания поддержки Украине в боевых действиях. Однако помощь, наибольшая доля которой приходится на Пентагон и Госдепартамент, получает все меньшую поддержку со стороны общественности. Тот факт, что контрнаступление ВСУ, начатое весной этого года, не продвигается так, как ожидалось, привел к тому, что количество американцев, выступающих против дополнительной поддержки, достигло 55%. Становится понятно, что терпение американского народа в этом вопросе начинает иссякать и администрации Байдена потребуется разработать веские аргументы для объяснения рациональности дальнейшей помощи Киеву. В противном случае в будущем получить одобрение конгресса относительно запросов о дополнительном бюджете может быть намного сложнее.

Оценка американской разведки

В последние недели обращают на себя внимание новости об ожиданиях американской разведки в отношении украинского контрнаступления. Согласно этим сообщениям, американская разведка считает, что цель по захвату города Мелитополь на юго-востоке Украины не будет реализована, а значит, перерезать сухопутную связь России с Крымом в ближайшее время не удастся. В различных новостях о темпах наступления на передний план выходит информация об эффективности мин, заложенных русскими, и созданной ими крепкой линии обороны.

Утверждается, что сооруженные российскими силами очень плотные минные поля заставляют украинцев продвигаться более мелкими операциями, а не полномасштабным наступлением, которое вызвало бы большие потери. Подробности о том, что Пентагон советовал наступать с большой нагрузкой на один регион, однако украинцы последовали другой стратегии, возлагают на Украину ответственность за медленное продвижение контроперации. Подобные сообщения показывают, что американская разведка и армия не принимают предпочтения Украины по поводу контрнаступления.

Превосходство России в воздухе

Несмотря на оказываемую все это время помощь Запада, контрнаступление ВСУ продвигается очень медленно, при этом основная линия обороны России все еще не достигнута, что может вызвать еще больше сомнений вокруг новых пакетов помощи. Вместе с тем те, кто критикует администрацию Байдена за задержку поставок передовых боевых систем (прежде всего F-16 и таких ракетных систем, как ATACMS), полагают, что медленное продвижение Украины обусловлено ее неспособностью сражаться в воздухе. Администрация Байдена медлила с предоставлением ракет большой дальности, чтобы не провоцировать Россию, и потратила около года на процесс оценки поставок F-16.

Например, редакционная статья Wall Street Journal хвалит Байдена за сплочение НАТО в вопросе поддержки Украины, но утверждает, что затягивание американской администрацией предоставления более современного оружия служит причиной медленного продвижения Украины. Отмечается, что ценой за непереданные в скором порядке вооружения в январе 2023 года, в то время как русские отступали, стало восстановление российских сил. Также критикуется тот факт, что на обучение F-16 уходит около года. Помощь Байдена вывела Украину на путь, который сделает ее высоко интегрированной с системами НАТО. Однако то, что эта помощь не оказывается на таком уровне, который положил бы конец превосходству русских в воздухе, выступает в качестве фактора, замедляющего продвижение Украины.

Обещание Байдена о поддержке до конца

Постепенное снижение вероятности того, что помощь Украине позволит освободить занятые Россией территории, дает кандидатам в президенты США от Республиканской партии возможность получить политические выгоды, критикуя Байдена в этой связи. Учитывая, что такие кандидаты, как Трамп, который прекратит оказывать помощь Украине, когда вновь станет президентом, оперируют тезисом о том, что такое количество помощи идет впустую, Байдену придется больше выступать на тему Украины. Заявления кандидатов от республиканцев о необходимости перестать поддерживать Киев позволят и России сыграть на календаре американских президентских выборов. Россия, которая не потеряет свои достижения на поле боя до ноября 2024 года, в случае победы кандидата-республиканца, очевидно, почувствует облегчение с прекращением американской поддержки.

Если контрнаступление не увенчается конкретным успехом, на который надеялись, в европейских государствах и странах НАТО могут усилиться голоса, призывающие Украину смириться с потерей территории. О закулисном обсуждении такого сценария свидетельствуют слова главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена (Stian Jenssen) в этом ключе, за которые ему впоследствии пришлось извиниться. Внутри США усиление оппозиции из-за медленного продвижения наступления может осложнить выделение новых пакетов помощи, которые потребует Байден. При этом за пределами страны некоторые союзники по НАТО могут усилить свои внушения в адрес Украины с тем, чтобы она заняла "более реалистичную" позицию. Байдену, пообещавшему до конца поддерживать Киев, необходимо как убедить американский народ, так и удержать своих союзников по НАТО на одной волне с ним.

Автор: Кадир Устюн (Kadir Üstün)