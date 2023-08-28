В США рассказали, на чьих условиях возможна стабильность на Украине

Дипломат Джатрас: обеспечить безопасность на Украине можно на условиях РФ
МОСКВА, 27 августа/ Радио Sputnik. Безопасности и стабильности в мире и на Украине удастся достичь только на условиях России, считает бывший старший советник по внешней политике республиканского руководства Сената США дипломат Джим Джатрас.
Джатрас отметил, что западные политики иррациональны. Они убеждены в том, что "они во всем правы" и что "их оппоненты – недочеловеки", подчеркнул он.
Дипломат добавил, что словам политиков на Западе нельзя доверять. Кроме того, нельзя идти с ними ни на какое соглашение, резюмировал Джатрас.
Радио Sputnik ранее писало, какие факторы, мешающие переговорам РФ и Украины, назвал американский сенатор Рэнд Пол.
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