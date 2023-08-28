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РИА Новости

В США рассказали, на чьих условиях возможна стабильность на Украине

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Москва-река и Кремль
Москва-река и Кремль.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Дипломат Джатрас: обеспечить безопасность на Украине можно на условиях РФ

МОСКВА, 27 августа/ Радио Sputnik. Безопасности и стабильности в мире и на Украине удастся достичь только на условиях России, считает бывший старший советник по внешней политике республиканского руководства Сената США дипломат Джим Джатрас.

"Единственное возможное будущее Украины, где будет какая-либо стабильность и не только для будущего России, но и для безопасности Европы, и безопасности мира – это то, где Россия будет диктовать условия", – сказал он в эфире "Соловьев Live".

Джатрас отметил, что западные политики иррациональны. Они убеждены в том, что "они во всем правы" и что "их оппоненты – недочеловеки", подчеркнул он.

Дипломат добавил, что словам политиков на Западе нельзя доверять. Кроме того, нельзя идти с ними ни на какое соглашение, резюмировал Джатрас.

Радио Sputnik ранее писало, какие факторы, мешающие переговорам РФ и Украины, назвал американский сенатор Рэнд Пол.

Такого Telegram-канала, как у нас, нет ни у кого. Он для тех, кто хочет делать выводы сам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
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