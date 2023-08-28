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Военное обозрение

Космическое агентство Великобритании намерено развивать космические программы со странами-союзниками

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Источник изображения: topwar.ru

Космическое агентство Великобритании (UKSA) раскрыло информацию о странах-бенефициарах, которые смогут воспользоваться средствами, выделяемыми её Международным двусторонним фондом (IBF). Об этом сообщает военный журнал UK Defence Journal.

Так, по данным британского издания, данная инициатива по углублению совместного сотрудничества со странами-союзниками Британии в исследовании космического пространства и технологий в этой области коснётся таких государств, как США, Канада, Австралия, Япония, Индия, Сингапур, ЮАР и ряд других.

Стоит отметить, что вышеупомянутый фонд является фондом агентства, в задачи которого входит построение и укрепление международных отношений для содействия достижению целей страны (а в целом – AUKUS) в космосе. В то время как некоторые из этих инициатив действительно призваны открыть экономические перспективы для Англии, другие же, в свою очередь, будут нацелены на проведение научных исследований с целью получения определённой коммерческой выгоды.

Таким образом, данные начинания в этом направлении охватывают широкий спектр областей, от развёртывания технологии сверхпроводников для управления космическими летательными аппаратами (КЛА) до внедрения механизмов, позволяющих запускать спутники, включая управление движения аппаратов в космическом пространстве.

Находясь в тесном сотрудничестве с другими космическими агентствами и организациями по всему миру посредством нашего IBF, мы сможем развивать необходимые нам навыки, направленные на усиление наших возможностей, полученных в рамках партнёрства. Всё это в конечном итоге позволит нам поддерживать науку и космические открытия мирового уровня

– заявил исполнительный директор UKSA доктор Пол Бейт.

Также среди других проектов, которые британская компания в области технологий Vertical Future намерена реализовать в сотрудничестве с американской компанией в области космического туризма и космических технологий Axiom Space, совместно с Saber Astronautics, а также при поддержке Кембриджского университета и австралийского университета Аделаиды, значится проект по проектированию передовых рубежей космоса для выращивания растений. Данные усилия окажутся весьма полезными при проведении космических экспедиций, считает Бейт.

Вышеупомянутый фонд оценивается в 20 млн фунтов стерлингов.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Индия
Канада
Сингапуp
США
ЮАР
Япония
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