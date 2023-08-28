«Выполняет больше работы с меньшим боезапасом»: чешский генерал «поведал» о преимуществах вертолетов Viper перед Ми-24/35

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Чехия, передавая ударные вертолеты Ми-24/35 ВСУ, переходит на американские машины AH-1Z Viper. На этом фоне местные военные пытаются объяснить достоинства новой техники.

AH-1Z Viper имеет огромное преимущество перед своим предшественником в том, что он оснащен современными системами самозащиты, которых не хватало Ми-24/35

- пояснил изданию CZDefence командир 22-й авиабазы бригадный генерал Рудольф Стракови.

С его слов, на Ми-24/35 установлено устаревшее оборудование радиолокационного оповещения, которое в случае облучения вертолета радаром оповещает пилота о примерном направлении расположения источника излучения, а также о типе РЛС. При этом идентификация угрозы зависит от бортовой базы данных. Однако на чешских машинах она не обновлялась.

Система самозащиты AH-1Z Viper предоставляет пилоту больше информации о типах угроз, оценивает их приоритетность и может автоматически реагировать на них, запуская ложные цели. Она способна обнаружить, например, лазерное облучение вертолета или пуск ракеты с тепловым наведением.

Как отметил генерал, Ми-24/35 в отличие от Viper благодаря герметичной кабине могли быть развернуты в зараженной среде. Viper несут меньшее количество вооружения из-за меньшей массы самой машины, но это делает ее более маневренной. Вооружение Viper действует более точно за счет более продвинутых систем наведения:

Viper может выполнять больше работы на поле боя с меньшим боезапасом.

При этом если Ми-24/35 несут максимум 8 ПТУР, то Viper – до 16.