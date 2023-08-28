Созданы для замены БМП-1/2: Индия перебрасывает в Кашмир новые бронемашины WhAP

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Индийское командование перебросило в Кашмир, принадлежность которого оспаривается Пакистаном, новую бронетехнику.

Бронированные машины-амфибии 8х8, способные перевозить 10 военнослужащих, могут похвастаться современными функциями, оптимизированной эргономикой, модульной баллистической защитой

- говорится в издании The Economic Times.

По словам официальных лиц, новая техника прошла сложную процедуру испытаний перед ее вводом в эксплуатацию.

Это первая в Индии бронемашина, которая может передвигаться как по дороге, так и по болотистой местности, а также по воде

- заявляют военные.

WhAP весит около 24 тонн и имеет 8 метров в длину и 3 в ширину [высота – 2,3 м]. Она оснащена автоматизированной системой подкачки шин. Вооружение представлено пулеметом [12,7 мм], установленным в дистанционно управляемом боевом модуле, и автоматическим гранатометом [при оснащении ДУБМ Kongsberg Protector MCT-30R размещается 30-мм пушка и спаренный с ней 7,62-мм пулемет; также возможна установка башни от БМП-2]. Скорость хода составляет 140 км/ч по дорожному покрытию и 8-10 км/ч по воде.

Эта машина оснащена передовыми технологиями. Мы может начать штурм, сидя внутри пуленепробиваемой техники

- поясняют военные, указывая и на наличие противоминной защиты.

WhAP, также имеющая обозначение Kestrel, была создана местной оборонкой для замены советских БМП-1/2. Первая партия этой техники была передана армии в апреле 2022 года для ее развертывания в Ладакхе, где случаются пограничные столкновения с китайскими войсками.