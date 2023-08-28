Войти
Военное обозрение

Созданы для замены БМП-1/2: Индия перебрасывает в Кашмир новые бронемашины WhAP

397
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Индийское командование перебросило в Кашмир, принадлежность которого оспаривается Пакистаном, новую бронетехнику.

Бронированные машины-амфибии 8х8, способные перевозить 10 военнослужащих, могут похвастаться современными функциями, оптимизированной эргономикой, модульной баллистической защитой

- говорится в издании The Economic Times.

По словам официальных лиц, новая техника прошла сложную процедуру испытаний перед ее вводом в эксплуатацию.

Это первая в Индии бронемашина, которая может передвигаться как по дороге, так и по болотистой местности, а также по воде

- заявляют военные.

WhAP весит около 24 тонн и имеет 8 метров в длину и 3 в ширину [высота – 2,3 м]. Она оснащена автоматизированной системой подкачки шин. Вооружение представлено пулеметом [12,7 мм], установленным в дистанционно управляемом боевом модуле, и автоматическим гранатометом [при оснащении ДУБМ Kongsberg Protector MCT-30R размещается 30-мм пушка и спаренный с ней 7,62-мм пулемет; также возможна установка башни от БМП-2]. Скорость хода составляет 140 км/ч по дорожному покрытию и 8-10 км/ч по воде.

Эта машина оснащена передовыми технологиями. Мы может начать штурм, сидя внутри пуленепробиваемой техники

- поясняют военные, указывая и на наличие противоминной защиты.

WhAP, также имеющая обозначение Kestrel, была создана местной оборонкой для замены советских БМП-1/2. Первая партия этой техники была передана армии в апреле 2022 года для ее развертывания в Ладакхе, где случаются пограничные столкновения с китайскими войсками.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Продукция
БМП-1
БМП-2
Компании
Kongsberg
Похожие новости
06.08.2021
Остановят ли талибы «Исламский халифат»
28.08.2018
Подведены итоги работы Международного военно-технического форума "Армия-2018" и "Недели национальной безопасности"
28.08.2018
"Армия" и "Неделя нацбезопасности" в Подмосковье приняли миллион гостей
27.03.2015
Сухопутные войска Индии намерены закупить легкие БРЭМ
10.10.2012
Упущенные возможности нашего ОПК
17.11.2009
Противотанковое управляемое вооружение отвечает современным требованиям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.08 11:23
  • 54730
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.08 10:50
  • 1
Рогозин сообщил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на Запорожье
  • 28.08 09:58
  • 4138
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.08 09:57
  • 29
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 28.08 08:52
  • 3
Правительство Норвегии подтвердило планы передать Украине истребители F-16
  • 27.08 23:20
  • 1
У России есть способ остановить назревающую войну в Средней Азии
  • 27.08 22:12
  • 8
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.08 21:41
  • 29
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 27.08 16:52
  • 2
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 27.08 16:28
  • 241
Космонавтика Илона Маска
  • 27.08 15:04
  • 1
Варшава хвастается своей армией, но это лишь иллюзии о могуществе
  • 27.08 14:36
  • 2
Глава NASA сообщил, что первый полет сверхзвукового лайнера X-59 состоится до конца года
  • 27.08 12:19
  • 1
На Украине назвали «Ланцет» своей главной угрозой. Почему эффективность российского беспилотника признают во всем мире?
  • 27.08 09:57
  • 8
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 26.08 20:40
  • 48
Названа особенность новой лунной миссии России